Merkezefendi Belediyesi\'nden Alzheimer Semineri

Merkezefendi Belediyesi, Alzheimer rahatsızlığı ve bakımı konusunda farkındalığın oluşması için 14 Nisan Pazartesi günü saat 15.30'da bir seminer düzenleyecek.

Denizli'nin ilk Alzheimer Yaşam Merkezi'ni ilçeye kazandırarak büyüklerin hayatını kolaylaştıran Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Alzheimer rahatsızlığı bulunan büyüklerin sosyal hayata katılımına katkı sağlayan, ailelerine de destek veren Merkezefendi Belediyesi tarafından 14 Nisan Pazartesi günü saat 15.30'da Alzheimer Yaşam Merkezi'nde 'Depresyonu Önemse Hayata Gülümse' konulu bir seminer düzenlenecek. Uzm. Psk. Duygu Uğurlu Tekelioğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı seminerde; depresyonla yüzleşmenin konusu ele alınacak. - DENİZLİ