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Merkezefendi Belediyesi, 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'nde büyüklerle 'Nostaljiye Yolculuk' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi, 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'nde büyüklerle 'Nostaljiye Yolculuk' etkinliği düzenledi

Merkezefendi Belediyesi, 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen 'Nostaljiye Yolculuk' etkinliğiyle büyüklerin sosyalleşmelerine katkı sağladı. Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi üyelerinin gerçekleştirdiği dinletide katılımcılar müzik eşliğinde dans ederek keyifli vakit geçirdi. Etkinlik sonunda büyüklerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yaşlılara karşı duyarlılık ve farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirterek, büyüklerin keyifli vakit geçirmesini sağladıklarını ifade etti.

Merkezefendi Belediyesi, 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi\'nde büyüklerle \'Nostaljiye Yolculuk\' etkinliği düzenledi
09.01.2024 - 10:04,  Güncelleme: 10:06
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Merkezefendi Belediyesi, 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki büyükler 'Nostaljiye Yolculuk' isimli etkinlikte bir araya geldi.

Merkezefendi Belediyesi, Alzheimer rahatsızlığına yakalanmalarına yavaşlatmak amacıyla hizmete açılan 1200 Evler Mahallesi'nde bulunan Aktif Yaş Alma Merkezi'nde büyüklerin sosyalleşmelerine fayda sağlamak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi üyelerinin gerçekleştirdiği keyifli dinletide katılımcılar alkış ve danslarla müzik dinletisine eşlik etti. 'Nostaljiye Yolculuk' isimli etkinliğe katılan Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz, büyüklerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Etkinliğin ardından Merkezefendili büyükler, katılımcılar, kurs hocaları ve kursiyerlerle beraber toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

"Büyüklerimizin her zaman yanlarındayız"

Yaşlılara karşı duyarlılık ve farkındalığı artırmak istediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi ile Alzheimer Yaşam Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz Ritm Grubu Dinletisi ile değerli büyüklerimizin keyifli vakit geçirmesini sağladık. Tecrübeleri ve değerleriyle bizlere her daim yol gösteren kıymetli büyüklerimiz, Alzheimer hakkında hem bilgilendirildi hem eğlendi hem de sosyalleştiler. Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yaşama renk, bize iyilik ve güzellik katan büyüklerimizin yüzlerindeki gülümsemeleri hiç eksik olmasın" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi, 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'nde büyüklerle 'Nostaljiye Yolculuk' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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