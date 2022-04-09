Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği geleneksel mahalle iftar sofralarının ilkini Muratdede Mahallesi'nde kurdu.

Yeşilyurt Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilen iftar programına Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Fatih Coşkun, Merkezefendi Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. Binlerce kişinin birlikte orucunu açtığı programda tasavvuf müzik dinletisi, semazen gösterisi ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sizlerin yanında olmak, sizin o yüzünüzdeki gülümsemeyi görmek bizim için büyük bir mutluluk. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Yaklaşık iki yıldır pandemiyle sebebiyle iftarlarda bir araya gelememiştik. Ama artık bugün Muratdede Mahallemizden startı verdik. Sizin katılımınız, sizin enerjiniz, sizin buraya ailenizle, çocuklarınızla gelmeniz bizim için büyük bir mutluluk ve onur verici bir durum. Bizim bu enerjiye, bu etkinliklere, bu birlikteliklere ihtiyacımız varmış. Sizlerle daha sık bir araya geleceğiz. Hepimiz zor bir dönemden geçtik. Bu zor dönemi hep birlikte aşacağız. Ramazan ayı paylaşmaktır, Ramazan dostluktur, kardeşliktir, umuttur. Sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ