Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu

09.04.2022 10:13
Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu

Merkezefendi Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği geleneksel mahalle iftar sofralarının ilkini Muratdede Mahallesi'nde kurdu.

Merkezefendi Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği geleneksel mahalle iftar sofralarının ilkini Muratdede Mahallesi'nde kurdu.

Yeşilyurt Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilen iftar programına Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Fatih Coşkun, Merkezefendi Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. Binlerce kişinin birlikte orucunu açtığı programda tasavvuf müzik dinletisi, semazen gösterisi ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sizlerin yanında olmak, sizin o yüzünüzdeki gülümsemeyi görmek bizim için büyük bir mutluluk. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Yaklaşık iki yıldır pandemiyle sebebiyle iftarlarda bir araya gelememiştik. Ama artık bugün Muratdede Mahallemizden startı verdik. Sizin katılımınız, sizin enerjiniz, sizin buraya ailenizle, çocuklarınızla gelmeniz bizim için büyük bir mutluluk ve onur verici bir durum. Bizim bu enerjiye, bu etkinliklere, bu birlikteliklere ihtiyacımız varmış. Sizlerle daha sık bir araya geleceğiz. Hepimiz zor bir dönemden geçtik. Bu zor dönemi hep birlikte aşacağız. Ramazan ayı paylaşmaktır, Ramazan dostluktur, kardeşliktir, umuttur. Sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu
Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu
Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu
Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu
Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu

YORUMLAR
500
Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak Fatih'te 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisini açıldı Fatih'te 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisini açıldı

Muratdede Mahallesi, Merkezefendi, Yeşilyurt, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:13 Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! Formülü verdi: Hayatımı temiz havada geçiriyorum
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
10:08 Bir kadın cinayeti daha: Bu kez yer Burdur! Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi av tüfeğiyle vurdu
09:51 Bakan Koca Nisa bebekten güzel haberler verince sütannesi havalara uçtu: Süt kokulu kızım, öyle güzel dualar alıyorsun ki!
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
09:37 Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı
08:48 Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! Gonca Vuslateri, kendisiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ı affetti
08:42 Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir
08:28 Zelenski Türkleri kılıçtan geçiren örgütü övdü, ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 10:20:30. #1.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement