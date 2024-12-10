Merkezefendi'ye Halk Market Geliyor - Son Dakika
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Yerel

Merkezefendi'ye Halk Market Geliyor

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Merkezefendi Belediyesi, Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et'in ardından Halk Market'i de ilçeye kazandırıyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilk şubenin Karaman ve Akkonak Mahallesi'nde açılacağını duyurdu.

10.12.2024 13:48  Güncelleme: 13:53
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Merkezefendi'ye Halk Market geliyor

Başkan Şeniz Doğan, "Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Et'in ardından Halk Market'i ilçemize kazandırıyoruz"

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi Halk Market'in kurulmasına yönelik karar Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ikinci oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

İlçedeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tekrar Denizli'de bir ilki gerçekleştirerek Merkezefendi Halk Market'in kurulması için çalışmalara başladı. Merkezefendi Belediye Meclisi Aralık ayı ikinci oturumunda Merkezefendi Halk Market'in kurulması için alınan karar oy birliği ile onaylandı. Bu karar ile birlikte Denizli'de bir ilk olarak hayata geçirilen Halk Market Merkezefendi Belediyesi tarafından açılacak.

"Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Et'in ardından Halk Market'i ilçemize kazandırıyoruz"

Merkezefendi'de Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Et'in ardından Halk Market'i de açacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halkın belediyesi Merkezefendi Belediyesi'nde Halk Market'i çok yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hem Halk Süt'ü hem halk Ekmek'i hem de Halk Et'i aynı anda yapan tek ilçe belediyesi biziz. Gerçekten yaptığımız bu hizmetler güzel teveccüh görüyor. Bu zorlu ekonomik şartlarda her zaman Merkezefendili hemşehrilerimizin yanındaydık ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyeciliği Merkezefendimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Çok yakın bir tarihte de Halk Market'imizin ilk şubesini Karaman ve Akkonak Mahallesi hattında bir konumda açacağız. Halk Market'i Merkezefendimize kazandırmış olacağız ve ilerleyen zamanlarda da şubelerini çoğaltacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Merkezefendi'ye Halk Market Geliyor - Son Dakika

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