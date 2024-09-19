Mersin 33 Kart Uygulaması Kafelerle Büyüyor - Son Dakika
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Mersin 33 Kart Uygulaması Kafelerle Büyüyor

Mersin 33 Kart Uygulaması Kafelerle Büyüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin 33 Kart uygulamasını Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesindeki kafelerde de kullanıma sunarak vatandaşların tek kartla pek çok işlem yapabilmesine imkan tanımayı hedefliyor. Uygulama ile kafe çalışanlarının hizmet hızının arttığı ve vatandaşların indirimlerden yararlanacağı belirtiliyor.

19.09.2024 10:21  Güncelleme: 10:22
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden İmar İnşaat A.Ş. bünyesinde devam ettirdiği Mersin 33 Kart uygulamasını, Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmet veren kafelere de entegre etti. Uygulamanın kapsam alanını genişletmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tek bir kartla pek çok işlemi yapabilmesine imkan sunmaya çalışıyor.

Akıllı şehir uygulamaları ile kent genelinde sunduğu hizmetlere her gün bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi; bu kapsamda, iştiraklerinden biri olan İmar İnşaat A.Ş. bünyesinde devam ettirdiği Mersin 33 Kart uygulamasını kentte yaygınlaştırmayı ve kullanım alanını genişletmeyi sürdürüyor. Daha önce kooperatiflere bağlı minibüslerde ve Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçları ile halk otobüslerinde, su faturası ödemelerinde ve Büyükşehir Belediyesinin otoparklarında kullanılmasına imkan tanınan Mersin 33 Kart, şimdi de Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmet veren kafelerde kullanılmaya başlandı.

Uygulama sayesinde, kafeleri kullanan vatandaşların para ile teması ortadan kalkarken, kafe çalışanları da kart sayesinde müşterilere daha hızlı hizmet etme imkanı buldu. Uygulama ile tek tip kart ile birden fazla işlerini yapabilmenin rahatlığını yaşayan vatandaşlar, Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesindeki kafelerin belirli periyotlarda müşterilere sunacağı özel uygulamalar ve indirimlerden de faydalanabilecek.

"Vatandaşlarımızı, Mersin 33 Kart'ı kullanmaya davet ediyoruz"

İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Emir Can Özgür, Mersin 33 Kart'ın kent genelindeki kullanım alanı hakkında bilgiler vererek, "Kartımızı; belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ve otoparklarımızdan sonra Denizkızı şirketimize ait restoran ve kafelerde de kullanmaya başladık. Mersin 33 Kart ile vatandaşlarımız, Denizkızı kafelerinin bazı ürünlerinde indirimli alım yapabilecekler. Vatandaşlarımızı kafe alışverişlerinde ve restoranlarda da Mersin 33 Kart'ı kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

"Mersin 33 Kart'a özel uygulamalar ve indirimler olacak"

Denizkızı Turizm A.Ş Genel Müdürü Buğra Yıldız da Mersin 33 Kart'ı bütün işletmelerde kullanmaya başladıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımız Mersin 33 Kart ile kafelerimize gelerek, bütün imkanlardan faydalanabiliyor. Zaman zaman kafelerimizde Mersin 33 Kart'a özel uygulamalar ve indirimler olacak. Bütün vatandaşlarımızı Mersin 33 Kart'la beraber kafelerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Kafe çalışanları daha hızlı hizmet vermeye başladı

Kafe çalışanlarından Kübra Can ise müşterilerin uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birçok farklı kart kullanmak yerine Mersin 33 Kart kullanmak, onlar için daha avantajlı ve daha güzel oldu. Bizim de şöyle bir avantajımız da oldu; daha hızlı hizmet verme yönünde ilerliyoruz. Biz memnunuz, misafirlerimiz de memnun. Bizim için çok güzel bir uygulama oldu" dedi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Vatandaşlardan Mustafa Kuran, tek bir kartla birçok işi hallettiklerini belirterek, uygulama alanın genişlemesini temenni ettiğini kaydetti.

Buse Kalle de Mersin 33 Kart'ın kendisi için büyük bir avantaj haline geldiğini belirterek, "Çünkü kimse nakit taşımıyor ve kart daha mantıklı oluyor. Bu uygulamanın kafelere de getirilmesi güzel olmuş" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin 33 Kart Uygulaması Kafelerle Büyüyor - Son Dakika

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