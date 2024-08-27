Mersin 33 Kart Uygulaması Mezitli Kooperatifi\'nde de Geçerli Olacak

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarından kullanılan 'Mersin 33 Kart' uygulamasını kent genelinde yaygınlaştırıyor. Daha önce 3 kooperatifle iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın Mezitli Kooperatifi'ne bağlı minibüslerde de geçerli olmasını sağladı.

Akıllı şehir uygulamalarıyla kent vizyonunu her geçen gün daha da ileriye taşıyan Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden İmar İnşaat A.Ş. bünyesinde devam ettirdiği Mersin 33 Kart' uygulamasını yaygınlaştırıyor. Daha önce Mersin Özel Halk Otobüsü, Çevre Yolu ve Tarsus Özel Halk Otobüsü kooperatiflerine bağlı minibüslerde ve Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçları ile halk otobüslerinde kullanılmasına imkan tanınan Mersin 33 Kart, şimdi de Mezitli Kooperatifi'ne bağlı minibüslerde geçerli olmaya başladı. Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan uygulamada, Mersin 33 Kart'ın yanı sıra banka kredi kartlarının kullanılmasına da imkan tanınıyor. Vatandaşların para ile temasını ortadan kaldıran uygulama, şoförlerin çevre ve yol kontrolünün de artmasına fayda sağlıyor. Uygulama ile Mersinliler hem tek tip kart ile toplu taşımayı kullanabilmenin rahatlığına yaşarken, hem de kartın sağladığı indirimle bütçelerine katkı sağlıyor. Mersin 33 Kart sayesinde Mezitli Kooperatifi'ne bağlı araçlara siviller 25 lira yerine 22,5 lira, öğrenciler de 15 lira yerine 11 lira ödeme yapıyorlar.

"Mersinliler tek bir kartla, bütün ulaşım araçlarını kullanabilecekler"

İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Emir Can Özgür, belediyenin toplu taşıma araçlarında, halk otobüslerinde ve 3 kooperatifte kullanılan Mersin 33 Kart uygulamasının, Mezitli Kooperatifi bünyesindeki 106 araca entegre edildiğini belirtti. Vatandaşların kartları kullanarak 25 lira olan sivil ücretini 22,5 lira, 15 lira olan öğrenci ücretini de 11 lira olarak ödeyeceklerini ifade eden Özgür, "Önümüzdeki 1 yıl içinde Mersin'deki tüm kooperatifleri bu sisteme entegre etmeyi hedefliyoruz. Entegrasyon tamamlandıktan sonra, kartın diğer ödeme avantajları da sisteme dahil olacak. Mersinliler tek kartla şehrin bütün ulaşım araçlarını kullanabilecekler. Aynı kartla, Büyükşehir Belediyemizin ve iştiraklerinin birçok ödemelerini yapabilecekler. Her şeyi tek bir kartta toplamayı hedefliyoruz" dedi.

"Şoförlerimizin dikkatlerinin dağılmasının önüne geçildi"

Mezitli Kooperatifi Başkan Vekili Mehmet Özden de böyle bir uygulamayı uzun süredir istediklerini ifade ederek, "Uygulama ile şoförlerimizin para alışverişinden dolayı dikkatlerinin dağılmasının önüne geçildi. Uygulama sayesinde hizmet kalitesinin de artacağına inanıyorum. Vatandaşlardan gelen tepkiler de güzel. Uygulama kapsamında kredi kartlarını da kullanabiliyorlar" diye konuştu.

Mezitli Kooperatifi şoförlerinden Mustafa Bilgin ise yolcuların uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, kendileri için de işlerin kolaylaştığından kaydetti. Bilgin, "Güzel bir sistem. Eskisi gibi artık para alışverişi olmadığı için, işlerimiz daha kolaylaştı. İnsanlar kartını okutup direkt oturabiliyorlar. Böylece yola olan dikkatimiz de artıyor" dedi.

"Kartlarla ulaşım daha ekonomik"

Mezitli Kooperatifi şoförlerinden Uğur Kaynarca ise insanların artık yanlarında nakit para taşımadıkları için uygulamayı sevdiklerini vurguladı. Kredi kartı veya Mersin 33 Kart'ı taşıyan yolcular için güzel bir imkan olduğuna dikkat çeken Kaynarca, "Kartlarla ulaşım daha ekonomik. Öğrenci fiyatı kart sayesinde 15 liradan 11 liraya indiği için, gençler de tercih edeceklerdir. Okullar açıldığı zaman üniversitede ya da Kuyuluk hattındaki öğrenciler, günde 2 defa binse 8 lirası cebinde kalacak" diye konuştu.

Mezitli Koop kullanıcılarından Nevruz Sezgin de Mersin 33 Kart'ın yolculara büyük bir kolaylık sağladığını belirterek, "Bazen yanımda nakit param olmayabiliyordu. Bu sayede kartıma para yükleyip, çok rahatlıkla istediğim yere gidebiliyorum. Ayrıca 25 lira olan biniş ücreti, kart sayesinde 22,5 liraya iniyor. Yani mali açıdan da avantaj sağlıyor" dedi. - MERSİN