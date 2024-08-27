Mersin 33 Kart Uygulaması Mezitli Kooperatifi'nde de Geçerli Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin 33 Kart Uygulaması Mezitli Kooperatifi'nde de Geçerli Olacak

Mersin 33 Kart Uygulaması Mezitli Kooperatifi\'nde de Geçerli Olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarından kullanılan 'Mersin 33 Kart' uygulamasını Mezitli Kooperatifi'ne bağlı minibüslerde de geçerli hale getirdi. Uygulama sayesinde vatandaşlar tek bir kartla tüm ulaşım araçlarını kullanabilecekler ve indirimli ücretlerden faydalanabilecekler.

27.08.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarından kullanılan 'Mersin 33 Kart' uygulamasını kent genelinde yaygınlaştırıyor. Daha önce 3 kooperatifle iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın Mezitli Kooperatifi'ne bağlı minibüslerde de geçerli olmasını sağladı.

Akıllı şehir uygulamalarıyla kent vizyonunu her geçen gün daha da ileriye taşıyan Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden İmar İnşaat A.Ş. bünyesinde devam ettirdiği Mersin 33 Kart' uygulamasını yaygınlaştırıyor. Daha önce Mersin Özel Halk Otobüsü, Çevre Yolu ve Tarsus Özel Halk Otobüsü kooperatiflerine bağlı minibüslerde ve Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçları ile halk otobüslerinde kullanılmasına imkan tanınan Mersin 33 Kart, şimdi de Mezitli Kooperatifi'ne bağlı minibüslerde geçerli olmaya başladı. Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan uygulamada, Mersin 33 Kart'ın yanı sıra banka kredi kartlarının kullanılmasına da imkan tanınıyor. Vatandaşların para ile temasını ortadan kaldıran uygulama, şoförlerin çevre ve yol kontrolünün de artmasına fayda sağlıyor. Uygulama ile Mersinliler hem tek tip kart ile toplu taşımayı kullanabilmenin rahatlığına yaşarken, hem de kartın sağladığı indirimle bütçelerine katkı sağlıyor. Mersin 33 Kart sayesinde Mezitli Kooperatifi'ne bağlı araçlara siviller 25 lira yerine 22,5 lira, öğrenciler de 15 lira yerine 11 lira ödeme yapıyorlar.

"Mersinliler tek bir kartla, bütün ulaşım araçlarını kullanabilecekler"

İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Emir Can Özgür, belediyenin toplu taşıma araçlarında, halk otobüslerinde ve 3 kooperatifte kullanılan Mersin 33 Kart uygulamasının, Mezitli Kooperatifi bünyesindeki 106 araca entegre edildiğini belirtti. Vatandaşların kartları kullanarak 25 lira olan sivil ücretini 22,5 lira, 15 lira olan öğrenci ücretini de 11 lira olarak ödeyeceklerini ifade eden Özgür, "Önümüzdeki 1 yıl içinde Mersin'deki tüm kooperatifleri bu sisteme entegre etmeyi hedefliyoruz. Entegrasyon tamamlandıktan sonra, kartın diğer ödeme avantajları da sisteme dahil olacak. Mersinliler tek kartla şehrin bütün ulaşım araçlarını kullanabilecekler. Aynı kartla, Büyükşehir Belediyemizin ve iştiraklerinin birçok ödemelerini yapabilecekler. Her şeyi tek bir kartta toplamayı hedefliyoruz" dedi.

"Şoförlerimizin dikkatlerinin dağılmasının önüne geçildi"

Mezitli Kooperatifi Başkan Vekili Mehmet Özden de böyle bir uygulamayı uzun süredir istediklerini ifade ederek, "Uygulama ile şoförlerimizin para alışverişinden dolayı dikkatlerinin dağılmasının önüne geçildi. Uygulama sayesinde hizmet kalitesinin de artacağına inanıyorum. Vatandaşlardan gelen tepkiler de güzel. Uygulama kapsamında kredi kartlarını da kullanabiliyorlar" diye konuştu.

Mezitli Kooperatifi şoförlerinden Mustafa Bilgin ise yolcuların uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, kendileri için de işlerin kolaylaştığından kaydetti. Bilgin, "Güzel bir sistem. Eskisi gibi artık para alışverişi olmadığı için, işlerimiz daha kolaylaştı. İnsanlar kartını okutup direkt oturabiliyorlar. Böylece yola olan dikkatimiz de artıyor" dedi.

"Kartlarla ulaşım daha ekonomik"

Mezitli Kooperatifi şoförlerinden Uğur Kaynarca ise insanların artık yanlarında nakit para taşımadıkları için uygulamayı sevdiklerini vurguladı. Kredi kartı veya Mersin 33 Kart'ı taşıyan yolcular için güzel bir imkan olduğuna dikkat çeken Kaynarca, "Kartlarla ulaşım daha ekonomik. Öğrenci fiyatı kart sayesinde 15 liradan 11 liraya indiği için, gençler de tercih edeceklerdir. Okullar açıldığı zaman üniversitede ya da Kuyuluk hattındaki öğrenciler, günde 2 defa binse 8 lirası cebinde kalacak" diye konuştu.

Mezitli Koop kullanıcılarından Nevruz Sezgin de Mersin 33 Kart'ın yolculara büyük bir kolaylık sağladığını belirterek, "Bazen yanımda nakit param olmayabiliyordu. Bu sayede kartıma para yükleyip, çok rahatlıkla istediğim yere gidebiliyorum. Ayrıca 25 lira olan biniş ücreti, kart sayesinde 22,5 liraya iniyor. Yani mali açıdan da avantaj sağlıyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Mezitli, mersin, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin 33 Kart Uygulaması Mezitli Kooperatifi'nde de Geçerli Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
03:59 Narin’i arama çalışmaları 7. gününde İhbar geldi, özel cihazla arama yapıldı Narin'i arama çalışmaları 7. gününde! İhbar geldi, özel cihazla arama yapıldı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
15:47 Arda Turan, Galatasaray’ın genç yıldızını istiyor Arda Turan, Galatasaray'ın genç yıldızını istiyor
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
15:17 Özcan Deniz ailesini sildi Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı
15:05 Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira
14:59 Gece 04.00’te ortaya çıktı Videoyu izleyip ’’Deli’’ diyen de var, övgüler dizen de Gece 04.00'te ortaya çıktı! Videoyu izleyip ''Deli'' diyen de var, övgüler dizen de
14:58 Yemen’deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosunu yayınladı Yemen'deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosunu yayınladı
14:46 Ünlü antrenör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti Ünlü antrenör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 10:47:56. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin 33 Kart Uygulaması Mezitli Kooperatifi'nde de Geçerli Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement