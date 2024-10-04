Mersin 33 Kart Uygulaması Osmaniye Kooperatifi Minibüslerinde Geçerli Olacak - Son Dakika
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Mersin 33 Kart Uygulaması Osmaniye Kooperatifi Minibüslerinde Geçerli Olacak

Mersin 33 Kart Uygulaması Osmaniye Kooperatifi Minibüslerinde Geçerli Olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin 33 Kart uygulamasını Osmaniye Kooperatifi'ne bağlı minibüslere entegre etti. Uygulama ile birlikte yolcular, araçlarda daha düşük ücret ödeyecek.

04.10.2024 10:25  Güncelleme: 10:27
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin 33 Kart uygulamasını Osmaniye Kooperatifi'ne bağlı minibüslere de entegre etti. Uygulama sayesinde, Osmaniye Kooperatifi'ne bağlı araçlarda siviller 25 lira yerine 23 lira, öğrenciler ise 15 lira yerine 13 lira ödeme yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Mersin 33 Kart'ın uygulama alanlarını genişletiyor. Mersin 33 Kart kullananlar ulaşımda sağlanan kolaylıkların yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin Denizkızı A.Ş bünyesinde hizmet veren kafelerinde, su faturası ödemelerinde ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait otopark ücretlerini ödeme konusunda da çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor. Akıllı şehir uygulamalarından biri olan Mersin 33 Kart, şimdi de Osmaniye Kooperatifine bağlı araçlara entegre edildi. Daha önce Mersin Özel Halk Otobüsü, Çevre Yolu ve Tarsus Özel Halk Otobüsü kooperatiflerine bağlı minibüslerde ve Büyükşehir Belediyesi'nin tüm toplu taşıma araçları ile halk otobüslerinde kullanılmasına imkan tanınan Mersin 33 Kart, Mezitli Kooperatifi'ne bağlı minibüslerin ardından Osmaniye Kooperatifi'ne bağlı minibüslerde de geçerli olmaya başladı. Mersin 33 Kart sayesinde Osmaniye Kooperatifi'ne bağlı araçlarda siviller 25 lira yerine 23 lira, öğrenciler ise 15 lira yerine 13 lira ödeme yapacak. Bu entegrasyonla Mersin'de belediye otobüsleri haricinde yaklaşık 500 araç, Mersin 33 Kart kapsamına alındı.

"Ulaşımın yanı sıra birçok alanda avantajları var"

İmar İnşaat A.Ş Genel Müdürü Emir Can Özgür, uygulamayı yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 5. kooperatif olan Osmaniye Kooperatifi'nin geçişini tamamladıklarından ifade etti. Mersin'de belediye otobüsleri haricinde yaklaşık 500 aracı, 33 Kart kapsamına aldıklarını belirten Özgür, "Mersin 33 Kart'ın ulaşımın yanı sıra, daha birçok alanda avantajları var. Denizkızı Şirketimizin kafelerinde kullanılabiliyor, su faturası yatırılabiliyor, otoparklarımızda geçerli oluyor. Bu kartı kullanarak yapılan ödemelerde, kartın oluşturduğu ölçek ekonomisinden kaynaklanan çeşitli indirimler ve ödeme avantajları da oluyor. Kartın kullanımı yaygınlaştıkça, indirimler de artacak ve yaygınlaşacak" dedi.

Mersin 33 Kart'a 6-7 aylık süre içerisinde 12 hattın daha geçişini tamamlayacaklarını vurgulayan Özgür, böylelikle kentteki tüm toplu ulaşım araçlarının, belediye otobüsleri gibi Mersin 33 Kart ödemesi kapsamına alınacağını kaydetti.

"Sistem, şu ana kadar 5 kooperatife entegre edildi"

Mersin Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Kartal da Mersin 33 Kart'ın şu ana kadar 5 kooperatife entegre edildiğini belirtti. Minibüslerdeki güvenlik ve yenilik konularına dikkat çeken Kartal, "Bu elektronik para toplama sistemiyle ilerleyen zamanda kooperatiflerimizin her birini havuz sistemine alacağız. Para ile temas ortadan kalkacağı için, şoför arkadaşlarımız yola daha fazla konsantre olacak ve daha güvenli seyahat yapılacak" diye konuştu.

"Mersin 33 Kart ile seyahat edenler daha düşük ücret ödüyor"

Osmaniye Kooperatifi Başkanı Ali Soysal ise kartlı sistemin hem kooperatif, hem vatandaş, hem de çalışanlar açısından faydalı olduğunu kaydetti. Özellikle kaza riskini yüzde 90 oranında önlediğini ifade eden Soysal, "Çünkü artık para alışverişi yok. Ücret açısından da avantajlı. İstiyoruz ki, tüm kooperatifler artık kartlı sisteme geçsin. Sistem aynı zamanda kredi kartı kullanımına da imkan sağlıyor" dedi.

Hem şoförler, hem vatandaşlar memnun

Osmaniye Kooperatifi şoförlerinden Ahmet Korkmaz, uygulamanın hem şoförlere hem de vatandaşlara sunduğu faydalardan bahsederek, "Hem bizim açımızdan, hem de yolcularımız açısından iyi oluyor. Dakika ve para sıkıntımız ortadan kalkıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Halil Türe ise uygulamanın birçok açıdan faydası olduğunu belirterek, "Hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem şoförle para alışverişi yapmıyorsun. Kart sayesinde indirim olması da bütçemize katkı sağlıyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin 33 Kart Uygulaması Osmaniye Kooperatifi Minibüslerinde Geçerli Olacak - Son Dakika

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