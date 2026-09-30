Mersin Akdeniz\'de kimyasal tesiste yangın kontrol altına alındı, güvercin kurtarıldı

(MERSİN) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde kimyasal madde üretimi yapılan bir tesiste çıkan yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tiner depolama alanında başlayan yangının tesis geneline ve çevredeki işletmelere yayılması önlendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren kimyasal madde üretimi yapan bir işletmede sabah saatlerinde çıkan yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangının ardından Akdeniz Grup Amirliği ekipleri başta olmak üzere Kazanlı, Merkez, Toroslar, Huzurkent ve Tarsus grup amirliklerinden takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının niteliği ve müdahale koşulları dikkate alınarak bölgeye ilave köpük, su ve solunum cihazı desteği sağlandı.

Mersin İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu da olay yerine gelerek müdahale sürecini koordine etti. Yangının bulunduğu bölüm ile çevresindeki risk alanlarında ekiplerin sevk ve idaresi sağlanırken, alevlerin tesisin diğer bölümlerine ve çevredeki işletmelere ulaşmasının önüne geçildi.

Yangına müdahale çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet birimleri de destek verdi. Kurumlar arası koordinasyon içerisinde sürdürülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, olaydan etkilenen herhangi bir vatandaş bulunmadığı bildirildi.

Yangınla mücadele sırasında ekiplerin dikkati, tesis içerisinde dumandan ve imalathane içerisinde bulunan köpük maddesinden etkilenen bir güvercine yöneldi. Fabrika içerisinde mahsur kalan güvercini fark eden itfaiye eri, kuşu güvenli alana alarak üzerinde bulunan köpük maddesini suyla temizledi. Dumandan ve köpük maddesinden etkilenen güvercinin yeniden kendine gelmesi için yoğun çaba gösteren itfaiye eri, kuşun durumunu yakından takip etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler ise sürüyor.