Mersin Bozyazı\'da Gaziler Günü töreni Kaymakam Topsakaloğlu\'nun katılımıyla kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkan Vekili Halil Müftü, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilcisi ve Kıbrıs Gazisi Ali Şen yaptı. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, tören öncesinde ve sonrasında gazilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Törenin ardından Kaymakam Topsakaloğlu ve beraberindeki heyet, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Halil Müftü'yü makamında ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna mücadele eden gaziler saygı ve minnetle anıldı.