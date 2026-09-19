Mersin Bozyazı'da Gaziler Günü töreni Kaymakam Topsakaloğlu'nun katılımıyla kutlandı - Son Dakika
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Mersin Bozyazı'da Gaziler Günü töreni Kaymakam Topsakaloğlu'nun katılımıyla kutlandı

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Mersin Bozyazı\'da Gaziler Günü töreni Kaymakam Topsakaloğlu\'nun katılımıyla kutlandı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törenle kutlandı. Törende Kıbrıs Gazisi Ali Şen konuşma yaptı; Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu gazilerle sohbet edip taleplerini dinledi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkan Vekili Halil Müftü, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilcisi ve Kıbrıs Gazisi Ali Şen yaptı. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, tören öncesinde ve sonrasında gazilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Törenin ardından Kaymakam Topsakaloğlu ve beraberindeki heyet, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Halil Müftü'yü makamında ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna mücadele eden gaziler saygı ve minnetle anıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin Bozyazı'da Gaziler Günü töreni Kaymakam Topsakaloğlu'nun katılımıyla kutlandı - Son Dakika
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