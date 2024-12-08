Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Pazar Esnafını Dinledi

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde bulunan Hal Mahallesi 158. Cadde Pazar Yerini ziyaret ederek, pazar esnafı ve toplananları dinledi.

Hal Mahallesi semt pazarcı esnafı ve kadınlarınla bir araya gelen Seçer, ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Mersin'in üretim bölgesinde olmasına rağmen fiyatların yüksek olmasına şaşırdığını belirten Seçer, "Mersin üretim bölgesi ve sebzenin, meyvenin bol olduğu bir bölge ama kentimizde üretilen birçok ürün pahalı" dedi. Seçer, Mersin'de sosyal politikalara önem verdiklerini de vurgulayarak, "Sosyal politikalara 2025 yılı bütçesinde 1,5 milyar TL ayırdık. Çünkü ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. - MERSİN