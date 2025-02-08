Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Vali Pehlivan\'a Veda Programında Büyük Destek Verdı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valisi iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD Başkanı olarak atanan Vali Ali Hamza Pehlivan için düzenlenen veda programına katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Seçer; seçilmişler, bürokratlar ve siyasiler olarak herkesin ortak derdinin Mersin'e hizmet olduğunu söyledi. Seçer, Mersin'in ekonomisinden sosyal yaşantısına kadar Türkiye için oldukça önemli bir kent olduğuna vurgu yaparak, "Burada görev alacak olan, buraya görevlendirilecek bürokratların, bu özgül ağırlıktaki kenti kendi görev alanı içerisinde yönetebilecek birikimde ve kabiliyette olmasına dikkat ederler. Her bürokrat değerlidir ama her bürokratın kabiliyet ve yeterlik alanı, liyakati farklıdır. Mersin liyakatsiz bir siyasetçiyi, liyakatsiz bir bürokratı kaldıracak bir şehir değildir. Bu nedenle burada görev yapan tüm bürokratlarımız, Mersin'in bu özgül ağırlığına uygun bürokratlardır. Eğer bu söylediğim şartlara haiz siyasiler göreve geliyorsa ve seçiliyorsa, bu durum şehir açısından son derece büyük bir şanstır" dedi.

Mersin ile ilgili vatandaşlar nezdinde oluşan bu huzur ve güven algısında siyasiler ve bürokratların öneminin büyük olduğuna değinen Seçer, "Bu hepimizin ortak ürünüdür. Burada güzel bir şey varsa tabi ki bütün bu kurumları bir harmoni içerisinde yöneten Valimizdir. Onun nezdinde başta kendisine ve diğer bürokrat arkadaşlarımıza, bir seçilmiş olarak çok teşekkür ediyorum. Bizler de bu güzel ahenkli çalışmaya bir siyasi olarak her şeyden öte siyasi ikbalimizi öne koyarak değil, memleketimizin ikbalini ve istikbalini ön plana koyarak görev yaptığımıza inanıyorum. Zaten öyle olmasaydı Mersin halkı bir yıl önce farklı bir tercih ortaya koyardı. Bu açıdan Mersin'i şanslı addediyorum" ifadelerini kullandı.

"Mersin'e emeklerinizden dolayı kentim adına teşekkür ediyorum"

Seçer, Mersin'in, Türkiye'nin her yerinden, farklı renklerde insanların kardeşçe, el ele, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı, Türkiye'ye örnek bir kent olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdürdü. Seçer, "Bu bereketimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Valimize AFAD'daki görevinde başarılar diliyorum. Böyle bir kurumun başında artık Mersinli bir hemşehrimiz var ve Ankara'da da bir kapımız olacak. Buna canı yürekten inanıyoruz. İletişimi ve insanlara temasıyla da bunu dedirtmeyi hak eden valimiz var. Ailenizle beraber huzurlu, mutlu, nice güzel, değerli görevlerin nasip olmasını diliyorum. Mersin için bugüne kadar verdiğiniz emeklerden dolayı kentim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İyi ki Mersin'e gelmişiz"

AFAD Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan da yaklaşık 3 yıl süren görev süreci boyunca Mersin ile ilgili edindiği izlenim ve değerlendirmelerini aktardı. Pehlivan, "Mersin'in her bir köşesinde ayrı bir değer, ayrı bir özellik ve güzellik var. Mersin, bütün bu özelliklerin ve güzelliklerin bir ahenk içerisinde bütünlük arz ettiği bir tablo. Yani bir şehirde, 'şu da olsa iyi olur' diyeceğiniz her şey Mersin'de var. İyi ki Mersin'e gelmişiz, iyi ki Mersinli olmuşuz ve iyi ki Mersinli sizin gibi saygıdeğer hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı tanımışız" dedi. Birlikte görev yaptıkları tüm bürokratlara teşekkürlerini sunan Pehlivan, "Biz burada böyle bir güzel tablo ortaya koyabildiysek bu hep birlikte, herkesin katkısıyla ve gönülden yaklaşımıyla oluşmuştur. Biz Mersinimizi ve hemşehrilerimizi sevdik ve sevmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN