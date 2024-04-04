Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur\'da Vatandaşlarla İftar Yemeğinde Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Seçer, azmin ve çalışmanın elinden hiçbir zorluğun kurtulamayacağını belirtti. Anamur'un daha güzel hizmetlere ihtiyacı olduğunu ifade eden Seçer, "Biz özü sözü bir insanlarız. İkinci dönemimizde çok güzel işler yapacağız. Size Otluca suyunu getireceğiz, sözümüzdür. Çok yakında güzel bir kültür merkezi yapacağız. Anamur eğitimli insanların yeridir. Birkaç ay içerisinde hep beraber temelini atacağız" dedi.

Gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Seçer, Mersinlilerin yaşamını kolaylaştıracak projelere imza atmayı sürdüreceklerini kaydetti. Seçer, "Güzel bir mücadele oldu, kimsenin burnu bile kanamadı. Demokrasimize yaraşan budur. Biz Mustafa Kemal'in Cumhuriyetinin çocuklarıyız. İşimize bakacağız, hizmetler eksik olmayacak. Hiç merak etmeyin biz buradayız. Çocukları, gençleri, kadınları daha mutlu yapacağız. İftara katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz de hep birlikte marka kent Anamur'u inşa edeceklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle önümüzdeki dönemde sizleri güzel hizmetlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN