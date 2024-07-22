Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cemevi'nde Aşure Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cemevi'nde Aşure Etkinliğine Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cemevi\'nde Aşure Etkinliğine Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katılarak konuşma yaptı. Seçer, Mersin'in farklı bölgelerden gelen insanların yaşadığı bir yer olduğunu vurgulayarak, 'Mersininimiz aşure gibi' dedi.

22.07.2024 11:20  Güncelleme: 11:22
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cemevi tarafından düzenlenen aşure etkinliğinde yaptığı konuşmada, Mersin'in, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen insanların yaşadığı bir yer olduğunu belirterek "Mersininimiz aşure gibi" dedi.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Cemevi tarafından düzenlenen '24. Aşure Etkinliği'ne katıldı. Mersin Cemevi'ndeki etkinlik; Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin tarafından Gülbeng okunmasıyla başladı. Gülbengin ardından semah dönüldü ve protokol konuşmalarına geçildi.

Mersin'in, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen insanların yaşadığı bir yer olduğuna değinen ve "Mersininimiz aşure gibi" diyerek devam eden Seçer, "Mersin her rengin buluştuğu; bütün kültürlerin, anlayışların, yaşam biçimlerinin bir potada eridiği, barışın, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin hakim ve daim olduğu Türkiye'nin kardeşlik, barış, huzur ve Atatürk'ün kentidir" diye konuştu.

"Mersin'i sahiplenen bir Başkanınız var"

Mersin'in 5 yıldır evrensel etik ve değerlerle yönetildiğine vurgu yapan Başkan Seçer, "Beş yılın sonunda halkın karşısına çıktık, anlayışımızın, tavırlarımızın, uygulamalarımızın ve kullandığımız barış ve kardeşlik dilinin doğru olduğunu gördük" diye konuştu. Mersin'i ayrım yapmaksızın yönetmeye devam edeceklerini kaydeden Seçer, "Kendinizi değerli görün, rahat hissedin. Mersin'i sahiplenen bir başkanınız var. Hepinizi seviyoruz ve kucaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından aşure dağıtımı ile devam eden etkinlik, sanatçı Zeynep Karababa'nın konseriyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cemevi'nde Aşure Etkinliğine Katıldı - Son Dakika

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