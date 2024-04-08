Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Ramazan Bayramı Mesajı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, " Ramazan Bayramı'nın Mersin'e, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor; bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum" dedi.

Başkan Seçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Seçer mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Mersinliler, Mersin halkının büyük desteğiyle göreve yeniden seçilmemizin heyecanını ve mutluluğunu yaşarken; kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı bir Ramazan Bayramı'nı daha karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi bayramlar bizim toplumumuzda sevginin ve hoşgörünün toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz en özel günlerimizdendir. Bu bayramda da eş, dost, akraba ve hastaları ziyaret edecek, çocukları sevindirecek, ihtiyaç sahiplerine yardım edecek ve dargınlıkları gidererek bu özel günün ruhuna uygun davranacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm Mersinlilerin huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirleri aldık ve bu bayramda da görevimizin başında olacağız. Ramazan Bayramı'nın Mersin'e, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor; bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum. Saygı ve sevgilerimle."