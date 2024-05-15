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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Seçer, Ata Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde eğitimlerini tamamlayıp göreve başlayan itfaiye personeliyle bir araya geldi. Merkezde itfaiye personeline seslenen Seçer, Ata Eğitim Merkezi'nin sadece Mersin'e değil Türkiye'ye kazandırdıkları önemli itfaiye eğitim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

İtfaiye eri alım sınavlarını çok sıkı ve şeffaf yöntemlerle yaptıklarını vurgulayan Seçer, "Çok sıkı sınavdan geçirerek 100 itfaiye personelini seçtik. Daha sonra ocak ayında aynı yöntemlerle tamamen liyakate dayalı 50 itfaiye personelini de tekrar sınava tabi tutarak değerlendirmeler sonucu göreve başlamaları için eğitim sürecini başlattık. Bugün de 50 itfaiye personelimiz kentimizin değişik bölgelerinde görevlerine başlayacak. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

"En önemsediğim birimlerin başında itfaiye teşkilatı geliyor"

En önemsediği birimlerin başında itfaiye teşkilatının geldiğini belirten Seçer, "Bunun nedeni direkt insan hayatıyla ilgili olmanız. Geçtiğimiz 5 yılda Türkiye'nin her yerinde, en uzak noktalarda ortaya çıkan afetlere hiç düşünmeden, zaman yitirmeden itfaiye teşkilatımızın müdahale etmesini sağladık" diye konuştu. İtfaiye teşkilatının Türkiye'nin her noktasında insanların başına gelen felaketlerde yanı başlarında olduğunu vurgulayan Seçer, "Bu konuda görev yaptıkları illerden, o bölgenin görevlilerinden aldığım telefonlarla sizlere hayır dualarını ve teşekkürlerini iletmeleri beni bir başkan olarak gururlandırdı. Bu nedenle itfaiye teşkilatımıza bu gururu bana yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

"İtfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam edeceğiz"

İtfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Seçer, şöyle konuştu:

"Bakanlıktan yeni kadrolar için taleplerde bulunuyoruz. Bize kadro tahsis ettikleri süre içerisinde bu kadroları süratle değerlendirip yeni arkadaşlarımızı göreve başlatacağız. Artık Mersin İtfaiye Teşkilatı yaptığı çalışmalarla, aldığı eğitimlerle, tesisleriyle, alet ve ekipmanlarıyla; çağdaş, olaylara bilim ışığında müdahale eden, liyakatli itfaiye erlerinin olduğu Türkiye'de saygın bir teşkilat haline gelecek ve zaten şu anda o noktaya gelmiş durumda. Ama her noktanın daha iyisi vardır. Biz her noktanın daha iyisini yakalamak için çalışan bir belediyeyiz. Bunu geçtiğimiz 5 yılda sadece Mersin halkı değil tüm Türkiye gördü. Mersin gibi bir yerde bu başarı önemlidir. Aslında bu gurur, beraber çalıştığımız sizlerin de dahil olduğu 11 binden fazla mesai arkadaşımın onurudur, gururudur, emeğidir. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık."

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın sunumunun ardından itfaiye personeli parkur gösterisi gerçekleştirdi. - MERSİN