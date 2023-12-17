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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin bir fırsatlar kentidir - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin bir fırsatlar kentidir

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in zenginlikleriyle dolu bir kent olduğunu belirterek, Mersin'in çocuklarına daha iyi bir gelecek kurma hayaliyle gelenlerin kenti olduğunu söyledi. Seçer, kentin birlik ve beraberliğini sağlamanın önemine vurgu yaparak, iş birliği ile yönetilen kentlerin hiçbir engeli aşamayacağını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin bir fırsatlar kentidir
17.12.2023 - 10:48,
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in muazzam zenginliklerle dolu olduğuna dikkat çekerek, "Mersin, Türkiye'nin her köşesinden çocuklarına çok daha iyi bir gelecek kurma hayaliyle gelenlerin kenti. Mersin bir fırsatlar kentidir" dedi.

Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) 138. kuruluş yıldönümü balosuna katıldı. Seçer, programda yaptığı konuşmada, kentin huzuru, birliği ve beraberliğini her zaman kolluk güçleriyle sağlamanın mümkün olmadığını belirterek, "Bunları kentin ileri gelenleriyle, eli iş, ekmek tutanlarla, insanlara iş ve ekmek sağlayanlarla da yapma zorunluluğu var" diye konuştu. Mersin'in muazzam zenginliklerle dolu olduğuna dikkat çeken Seçer, "Mersin, Türkiye'nin her köşesinden, doğusundan Karadeniz'inden, Orta Anadolu'sundan, Ege'sinden ve Trakya'sından çocuklarına çok daha iyi bir gelecek kurma hayaliyle gelenlerin kenti. Mersin bir fırsatlar kentidir" ifadelerini kullandı.

"Kentleri, iş birliği ile yönettiğimiz takdirde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur"

Birliklerin önemli sonuçlar oluşturduğunun altını çizen Seçer, "Tüm sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, dernekler, mühendis odalarının her birinin toplumda önemli yeri, katkısı ve söyleyecek sözü vardır. Kentleri, onlarla beraber iş birliği ile yönettiğimiz takdirde de aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA
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