 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Çukurova Basketbol Kulübü'nün maçını izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Çukurova Basketbol Kulübü'nün maçını izledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Çukurova Basketbol Kulübü'nün EuroLeague Women B Grubu 10. Haftasında Fransız takımı Villeneuve d'Ascq LM ile oynadığı maçı tribünden izledi. ÇBK, mücadeleden 54-70 skorla mağlup ayrıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Çukurova Basketbol Kulübü\'nün maçını izledi
21.12.2023 - 09:39,  Güncelleme: 10:06
Abone Ol

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Çukurova Basketbol Kulübü'nün EuroLeague Women B Grubu 10. Haftasında Fransız takımı Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşmasını izleyerek Turuncu Lacivertlilere tribünden destek verdi. Fransa'daki ilk maçta yendiği Villeneuve'yi kendi sahasında konuk eden ÇBK, mücadeleden 54-70 skorla mağlup ayrıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin (KBSL) ilk yarısını 24 puanla 2. sırada tamamlayan Mersin Çukurova Basketbol Kulübü'nün (ÇBK) EuroLeague Women B Grubu 10. Haftasında Fransız takımı Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşmasını izleyerek, Turuncu Lacivertlilere tribünden destek verdi.

Başkan Seçer, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmayı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, ÇBK Başkanı Serdar Çevirgen ve ÇBK Asbaşkanı Ali Adalıoğlu ile birlikte izledi.

Karşılaşma konuk ekibin 54-70 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Basketbol, Vahap Seçer, Mersin, Basketbol, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Çukurova Basketbol Kulübü'nün maçını izledi - Son Dakika


10:25
Toyota ve Lexus, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota ve Lexus, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28
Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22
9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51
X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45
Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu

Son Dakika
10:25 Toyota ve Lexus, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45 Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:23 Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:24 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 10:48:59. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Çukurova Basketbol Kulübü'nün maçını izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement