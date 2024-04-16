Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i makamında ziyaret ederek, Büyükşehir ve Mezitli Belediyeleri'nin iş birliğini güçlendirmek amacıyla görüş alışverişinde bulundu. Yeni dönemde birlikte yürütülecek projeler ve hizmetler hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildi.

16.04.2024 17:06  Güncelleme: 17:14
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i makamında ziyaret ederek, Büyükşehir ve Mezitli Belediyeleri'nin iş birliğini güçlendirmek amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında, yeni dönemde birlikte yürütülecek projeler ve hizmetler hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e başarılar dileyerek, iş birliği ve uyum içinde çalışacaklarını vurguladı. Toplantıda, yeni dönemde planlanan projeler ve hizmetlerin yanı sıra Mezitli'nin ve Mersin'in genel gelişimine katkı sağlayacak stratejiler üzerinde konuşuldu.

Başkan Seçer, ortak akılla birlikte yol yürümenin önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Size ve tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza başarılı bir 5 sene temenni ediyorum. Hep birlikte bunu yapacağız. Büyükşehir ve Mezitli Belediyemiz her konuda yan yana olacak. Mezitli halkına daha güzel bir ortam yaratmak için, güzel bir ilçede yaşamalarını sağlamak için her türlü çalışmayı beraberce yapacağız.Uyumun olduğu yerde sinerji oluyor, uyumun olduğu yerde enerji oluyor. Uyumun olduğu yerde daha güzel hizmetler oluyor. Bu açıdan sayın başkan ile güzel projelerin altına imza atacağız. Mezitli'ye çok güzel hizmetlerimiz olacak."

Başkan Tuncer ise ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Ben Mezitli'ye yürekten bağlıyım. Sadece ben değil, ekip arkadaşlarım da Mezitli'yi çok seviyor. Yanımızda olan ve bizimle birlikte çalışan yol arkadaşlarımın hepsini Mezitli'ye faydalı olabilecek kişilerden oluşturduk. Bizim kentimize sevgimiz çok büyük.Büyükşehir Belediyesi  ve Mezitli Belediyesi olarak, abi kardeş gibi yol yürüyeceğimize inancımız tam. Bu doğrultuda, projelerimiz ve şehrimize yapabileceklerimiz ile hazırız. Görev aşkıyla başladık, önümüzdeki 5 seneyi de görev aşkıyla tamamlayacağız. Seçim döneminde de gayret gösterdiğimiz gibi, başkanlık sürecimizde de çalmadık kapı bırakmayacağız.Birlikte yürüteceğimiz projeler ve şehrimize, kentimize kazandıracağımız güzellikler için çok heyecanlıyız. Memnuniyetle ve yenilikle geçireceğimiz 5 sene, hem Mersin hem de Mezitli'miz için hayırlı olsun."

İkili, birlikte hareket etmenin ve ortak hedeflere odaklanmanın önemini vurgulayarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için birlikte çalışacaklarını belirttiler.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer\'i ziyaret etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti - Son Dakika
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