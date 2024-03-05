Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir 3. Çevre Yolu'nu İnceledi

3. Çevre Yolu üzerindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen ve bilgi veren Başkan Seçer, "Üniversite Hastanesi'nin önündeki Mimar Sinan Caddesi'nin kesiştiği noktada, batı istikametinde 980 metrelik 35 metre genişliğinde bir yol çalışması var. Burası 3. Çevre Yolu'nun devamı niteliğinde, ama bir özelliği de 4. Çevre Yolu'nu Mimar Sinan üzerinden bu caddeye bağlıyor. Üniversite Caddesi'ne kadar devam edecek" dedi.

Yapılan çalışmayla ilgili teknik bilgileri de paylaşan Seçer, "3. Çevre Yolu'nun uzunluğu yaklaşık 10 bin 700 metre civarında. Bu çalışmayla beraber 11 bin 700 metreye uzayacak, ama bunu Kuyuluk'a kadar götüreceğiz. 4 bin 200 metrelik bir güzergah da orada var. Bu tamamlandığı zaman ona devam edeceğiz ve 3. Çevre Yolu kesintisiz 16 kilometre uzunluğunda olacak. Aynı zamanda bisiklet yolu da olacak. Zaten bizim yaptığımız yolların özelliği bu. 4. Çevre Yolu başta olmak üzere yeni yaptığımız tüm yollarda veya yenilediğimiz yollarda bisiklet yollarını yapıyoruz zaten" diye konuştu.

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPARSA EN İYİSİNİ, EN KALİTELİSİNİ YAPAR"

3. Çevre Yolu'nda Doğu-Batı aksında yapılan çalışmaların, 2. Çevre Yolu ve Adnan Menderes Bulvarı'ndaki trafiğin yükünü de alacağını belirten Seçer, "Saya Katlı Kavşağı konusunda biraz bekleme ihtiyacı duyduk. Orada trafiğin tıkanmasından dolayı, vatandaş Saya Katlı Kavşağı'nın ne zaman yapılacağını soruyor. İşte beklememizin amacı da bu. Bu güzergahları hizmete aldıktan sonra, bu kavşaktan araç yükünün ne kadarını alabileceğimiz ile ilgili yeni bir tespit yapacağız ve gerekirse revize bir projeyle Saya Kavşağı'na başlayacağız" diye konuştu.

Saya Kavşağı çalışmalarını hazırladıklarını, ama söz konusu çalışmalardan sonra o çalışmanın maliyetini düşürebiliriz düşüncesiyle bir süre beklemeye aldıklarını sözlerine ekleyen Seçer, "Bu çalışmalar 20 Ocak'ta başladı. 20 Mart'ta da buranın açılışını yapacak ve Mersinlilerin hizmetine sunacağız. 1 kilometrelik yeni yol açıyoruz. Oldukça eğimli bir yol ve bu zeminin altının balçık bir yapısı vardı. Ona göre bir altyapı yapıyoruz, ama rekor bir sürede, yani 60 günde bu 1 kilometrelik güzergahı bitiriyoruz. Hep söylüyorum; Mersin Büyükşehir Belediyesi yaparsa en iyisini, en kalitelisini ve vatandaşına en az rahatsızlık vererek yapar. Mersinlilere hayırlı olsun" dedi.