Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir 3. Çevre Yolu'nu İnceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından devam eden Yenişehir 3. Çevre Yolu Devam Projesi'ni yerinde inceledi. 3. Çevre Yolu devamını Üniversite Caddesi'ne bağlayacak olan 980 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki yeni yol açma çalışması ile Bisiklet Yolu projesini inceleyen Başkan Seçer'e, Genel Sekreter Olcay Tok, Başkan Danışmanı Ertan Liman ile teknik ekip de eşlik etti.
3. Çevre Yolu üzerindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen ve bilgi veren Başkan Seçer, "Üniversite Hastanesi'nin önündeki Mimar Sinan Caddesi'nin kesiştiği noktada, batı istikametinde 980 metrelik 35 metre genişliğinde bir yol çalışması var. Burası 3. Çevre Yolu'nun devamı niteliğinde, ama bir özelliği de 4. Çevre Yolu'nu Mimar Sinan üzerinden bu caddeye bağlıyor. Üniversite Caddesi'ne kadar devam edecek" dedi.
Yapılan çalışmayla ilgili teknik bilgileri de paylaşan Seçer, "3. Çevre Yolu'nun uzunluğu yaklaşık 10 bin 700 metre civarında. Bu çalışmayla beraber 11 bin 700 metreye uzayacak, ama bunu Kuyuluk'a kadar götüreceğiz. 4 bin 200 metrelik bir güzergah da orada var. Bu tamamlandığı zaman ona devam edeceğiz ve 3. Çevre Yolu kesintisiz 16 kilometre uzunluğunda olacak. Aynı zamanda bisiklet yolu da olacak. Zaten bizim yaptığımız yolların özelliği bu. 4. Çevre Yolu başta olmak üzere yeni yaptığımız tüm yollarda veya yenilediğimiz yollarda bisiklet yollarını yapıyoruz zaten" diye konuştu.
"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPARSA EN İYİSİNİ, EN KALİTELİSİNİ YAPAR"
3. Çevre Yolu'nda Doğu-Batı aksında yapılan çalışmaların, 2. Çevre Yolu ve Adnan Menderes Bulvarı'ndaki trafiğin yükünü de alacağını belirten Seçer, "Saya Katlı Kavşağı konusunda biraz bekleme ihtiyacı duyduk. Orada trafiğin tıkanmasından dolayı, vatandaş Saya Katlı Kavşağı'nın ne zaman yapılacağını soruyor. İşte beklememizin amacı da bu. Bu güzergahları hizmete aldıktan sonra, bu kavşaktan araç yükünün ne kadarını alabileceğimiz ile ilgili yeni bir tespit yapacağız ve gerekirse revize bir projeyle Saya Kavşağı'na başlayacağız" diye konuştu.
Saya Kavşağı çalışmalarını hazırladıklarını, ama söz konusu çalışmalardan sonra o çalışmanın maliyetini düşürebiliriz düşüncesiyle bir süre beklemeye aldıklarını sözlerine ekleyen Seçer, "Bu çalışmalar 20 Ocak'ta başladı. 20 Mart'ta da buranın açılışını yapacak ve Mersinlilerin hizmetine sunacağız. 1 kilometrelik yeni yol açıyoruz. Oldukça eğimli bir yol ve bu zeminin altının balçık bir yapısı vardı. Ona göre bir altyapı yapıyoruz, ama rekor bir sürede, yani 60 günde bu 1 kilometrelik güzergahı bitiriyoruz. Hep söylüyorum; Mersin Büyükşehir Belediyesi yaparsa en iyisini, en kalitelisini ve vatandaşına en az rahatsızlık vererek yapar. Mersinlilere hayırlı olsun" dedi.
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir 3. Çevre Yolu'nu İnceledi - Son Dakika
Uluslararası Vuslat Platformu, Balıkesir'de düzenlenen 'Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız' konferansıyla bir araya geldi. Programda yapılan kahvaltının ardından Berat Kandili dolayısıyla dua ve Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Konuşmalarda Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığını koruduğu vurgulandı.
Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere girerek değişim isteyen halktan teveccüh beklediklerini açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'na katılarak esnaflarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnaflara hitap ederek, şehrin gelişimi ve esnafların desteklenmesi konularında konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Evren'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Yavaş, emekliye destek olunduğunu belirterek, hükümetin zam yapmadığını ve yerel seçimlerin bu duruma ikaz dönemi olduğunu söyledi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Ağrı başta olmak üzere bölgedeki seçim çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Sayan, en ücra köylere giderek hane sahipleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve seçimlerin doğuda zorlu olduğunu belirtiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleriyle şehrin iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ticarette, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sağlıkta, gastronomide, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiklerini söyledi.
Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı kent içi tarımı yaygınlaştırmak amacıyla Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yeni bir kent bostanı oluşturdu. Bostanda çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilerek, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında kullanılmak üzere gönderiliyor. Ayrıca, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bulunan bostan alanında da bitkisel üretim yapılıyor.
Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu'nun Karabağlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Gündoğdu, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Çin'in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
YSK'nin belirlediği seçim takvimine göre, geçici olarak ilan edilen aday listelerine yapılan itirazlar için süre bugün sona eriyor. İtirazlar ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına yapılacak.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin mevcut ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin desteğiyle seçim çalışmalarına devam ediyor. Sengel, cadde cadde, sokak sokak gezerek halkın desteğini kazanmaya çalışıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?