Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024 Öğrenim Yardımlarını Öğrencilere Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 2024 yılı öğrenim yardımının ilk taksit tutarları öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile 7'den 70'e vatandaşlarının yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine de yaptığı öğrenim yardımları ile eğitim ve öğretim hayatına destek olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrenciler için 2024 yılı öğrenim yardımının ilk taksit tutarları hesaplarına yatırıldı.

Öğrenim yardımı çerçevesinde 2 yıllık fakülte okuyan 4 bin 364 öğrenciye 400 TL, 4 yıllık fakülte okuyan 6 bin 860 öğrenciye 700 TL, 5 yıllık fakülte okuyan 313 öğrenciye 850 TL ve 6 yıllık fakülte okuyan 438 öğrenciye ise 950 TL olmak üzere, 11 bin 975 öğrencinin hesaplarına toplam 7 milyon 229 bin 750 TL yatırıldı. - MERSİN