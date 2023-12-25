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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 68'liler Barış Ormanı'nda iyileştirme çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 68'liler Barış Ormanı'nda iyileştirme çalışmalarına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde yer alan 68'liler Barış Ormanı'nda iyileştirme çalışmalarına başladı. Büyükşehir ekipleri, koşu parkurunu yenileyerek vatandaşların sağlıklı bir şekilde spor yapabilmesini sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 68\'liler Barış Ormanı\'nda iyileştirme çalışmalarına başladı
25.12.2023 - 11:19,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde yer alan 68'liler Barış Ormanı'nda iyileştirme çalışmaları başlattı. Büyükşehir ekipleri, vatandaşların  sağlıklı bir şekilde yürüyüş, koşu ve spor yapabilmesi için 910 metre uzunluğunda kiremit irmiği dolgulu, ortalama 5 buçuk metre genişliğinde 5 bin metrekarelik koşu parkurunu yenileyerek vatandaşın hizmetine sundu.

Bir süre önce Toroslar ilçesinde 122 bin metrekare alan üzerinde yer alan 68'liler Barış Ormanı'nın Mimar Sinan Bulvarı'na bakan 22 bin metrekarelik alanında otomatik sulama, bitkilendirme ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir, eskiyen ve kullanılmayacak durumda olan oyun grubunu da yenisiyle değiştirmişti. Ekipler son olarak, 68'liler Barış Ormanı'nda vatandaşların sağlıklı bir şekilde yürüyüş, koşu ve spor yapabilmesi için 910 metre uzunluğunda kiremit irmiği dolgulu, ortalama 5 buçuk metre genişliğinde 5 bin metrekarelik koşu parkurunu yenileyerek vatandaşın hizmetine sundu.

TAŞ: "VATANDAŞLARIMIZIN YEŞİL ALAN VE AKTİVİTE İHTİYACINI KARŞILAYACAK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Vatandaşların doğal ve sağlıklı bir ortamda koşu, yürüyüş ve spor yapması amacıyla çalışmalar yaptıklarını ve 2022 yılından bu yana 68'liler Barış Ormanı'nın da bu kapsamda neredeyse tamamının yenilendiğini aktaran Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Peyzaj Mimarı Nurseren Taş, "68'liler Ormanı'na; drenaj sistemi ile desteklenmiş, altyapısı güçlendirilmiş, kiremit irmiği dolgulu 910 metre uzunluğunda ortalama 5 buçuk metre genişliğinde, 5 bin metrekarelik koşu parkuru yapmış bulunmaktayız. Ormanın güney kısmında bulunan Mersin Otizm Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'ne de araç girişi imkanı verdik. Aynı zamanda ormanın doğallığını koruyarak, çakıl dolgulu giriş yapılmasına imkan sunan çalışmalarda bulunduk. Ek olarak, koşu parkuru araç trafiğine kapatılmış durumda" diye konuştu.

Vatandaşların kent merkezindeki yeşil alan ihtiyacına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Taş, "Hepimiz aynı ihtiyaçlara sahibiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; kent merkezinde bulunan vatandaşlarımızın yeşil alan ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, çeşitli rekreasyonel çalışmalar yapabilecekleri, spor ve benzeri aktivitelere ev sahipliği yapmak amacıyla 68'liler Barış Ormanı'ndaki çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Kaynak: ANKA
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