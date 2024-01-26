Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesinde yol yenileme çalışmalarını tamamladı

AKDENİZ İLÇESİNDE 3 CADDE VE 5 SOKAKTA YENİLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLANDI

Asfalt yenileme ihtiyacı duyulan yerlerde çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Akdeniz ilçesi 141.Cadde'de sürdürdüğü asfalt serim çalışmalarını da tamamladı. Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 141.Cadde'nin kuzey şeridinde yapılan faaliyetlerle, 157. Cadde ile Mersinli Ahmet Bulvarı arasındaki kısımda 950 metre asfalt serimi yapıldı. 141. Cadde'de çalışmaların tamamlanmasıyla Akdeniz ilçesinde deforme olan 3 cadde ve 5 sokakta yollar yenilenerek, daha işlevsel ve konforlu bir ulaşım hizmeti vatandaşların kullanımına sunuldu.

Mevsim şartlarına göre çalışmalarını programlayan ekipler, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını hava koşulları ve teknik şartlara göre süratle yaptı. Yolda, kısmi kapama yaparak caddenin yol yenileme çalışmalarına devam eden ekipler, asfalta hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serim faaliyetlerini tamamladı. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasından sonra Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamak için yol şerit çizgileri de hızla çekildi.