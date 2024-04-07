Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çalışanlara ve Öğrencilere Bayram Hediyesi Gönderdi

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 11 bin çalışanın yanı sıra Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden faydalanan 7 bin 200 öğrencinin velilerine ve muhtarlara bayram öncesi hediye gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerel seçimlerden önce mesai arkadaşlarına hediye sözü veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sözünü tuttu. 5 yıllık görev süresini başarılı bir şekilde geçirmesini sağlayan ve gece gündüz demeden Mersinlilere hizmet eden mesai arkadaşlarını Ramazan Bayramı öncesi unutmayan Seçer, hediyelerini kentin dört bir yanındaki çalışanlarına, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden faydalanan 7 bin 200 öğrencinin velilerine ve il genelindeki 806 mahallenin muhtarlarına ulaştırdı.

"Başkan Seçer sözünü tuttu, birçok sözü de tutacağına inanıyorum"

Çocuğu Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinden yararlanan veli Emine Demirci, verilen hediyenin anlamlı olduğunu ama en anlamlı hediyenin mahallelerinde bir kurs merkezi bulunması olduğunu vurguladı. Daha önce yüksek fiyatlar nedeniyle kızının dershaneye gitmediğini belirten Demirci, "Burada öğretmenlerin velilere ve öğrencilere çok büyük ilgi ve alakası var. Her ay bizi öğrenciler hakkında bilgiler sunuyorlar, bizi yönlendiriyorlar. Bütün çocukların eğitim hayatının eşit olması gerekiyor. Bu konuda öğrencilerimize çok değer veriyorlar. Bütün belediyelerin bu konuyu örnek alması gerektiğine inanıyorum. Başkan Seçer sözünü tuttu, verdiği tüm sözleri de tutacağına inanıyorum" diye konuştu.

Hediyelerin dağıtımında yer alan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Ece Yılmaz, "Bugün burada personellerimize başkanımızın hediyesi olan bayram kolilerini teslim ediyoruz. Veliler çok memnun bu durumdan, muhtarlarımız da aynı şekilde. Başkanımızın vermiş olduğu bu güzel hediye paketi için geri dönüşlerimiz de çok güzel. Biz de çok teşekkür ediyoruz" diyerek, tüm Mersin halkına iyi bayramlar diledi. - MERSİN