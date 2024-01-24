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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çocuk Meclisi' Ocak Ayı 1. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çocuk Meclisi' Ocak Ayı 1. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Çocuk Meclisi' Ocak Ayı 1. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda başkan vekilleri ve katip üyeleri seçildi. Meclis Başkanı, çocukların önerilerini hayata geçirmek için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Başkanvekilliğine ve katipliğe seçilen çocuklar, Mersin için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Çocuk Meclisi\' Ocak Ayı 1. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
24.01.2024 - 09:16,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir ilke imza atarak hayata geçirdiği 'Çocuk Meclisi' Ocak Ayı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nı yaptı.

Çocuk dostu belediye anlayışı ile çocukların da kent yönetiminde söz sahibi olabilmesi ve kentle ilgili sorunların çözümünde aktif rol alması için Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği proje olan Çocuk Meclisi, başkan vekillerini ve katip üyelerini seçti. Seçimlerin ardından komisyonlardan gelen maddeler oybirliğiyle kabul edilirken, bazı maddeler de komisyonlara havale edildi.

Toplantıda Meclis Başkan Vekilliği'ne Aysel Suda Gültekin, Cihan Çelik ve Efe Tendik seçilirken, Emine Ela Tok ile Efe Dokuzoğlu da Katip üyeliğine seçildi.

MECLİS BAŞKANI YEŞİLÇAYIR İLK RESMİ TOPLANTISINA KATILDI

Toplantının ardından açıklama yapan Çocuk Meclisi Başkanı Meriç Yeşilçayır, resmi olarak ilk toplantısını aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi. Başkanvekili ve katip seçtiklerini kaydeden Yeşilçayır, "Çok güzel öneriler vardı. Öneriler hayata geçsin diye hazırlıklar yapmaya başladık. Ben not aldım, onları faaliyete geçireceğiz. Hepinizin önerileri çok güzel, hepinizi çok seviyoruz" dedi.

BAŞKANVEKİLLİĞİNE VE KATİPLİĞE SEÇİLEN ÇOCUKLAR MERSİN İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIR

Birinci vekil adayı seçildiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Aysel Sude Gültekin, "Kazanacağım diyordum, kazandım. Atatürk sözü vardır, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir'" diye konuştu. Önerileri dikkate aldığını vurgulayan Gültekin, "Okullarda öğretmenlerle ilgili yaşanılan sıkıntılar dile getirildi. Benim çok dikkatimi çekti, gayet haklılardı. Bu sorunlar üzerinden çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz" dedi.

Bütün ilçelerden temsilci çocukların olmasının önemli olduğunu söyleyen Başkanvekili Cihan Çelik, çok önemli önerilerin sunulduğunu söyledi. Kendisinin de bu önerileri dikkate aldığını belirten Çelik, "İki ay içinde ben ilçemizde tüm sorunları tüm sokakları geziyorum, gezdim, gördüm ve dedim ki 'Mersin'i daha da güzel yapabiliriz' dedim. Mersin'deki tüm çocukları da seviyorum. Umutsuz olmasınlar, Çocuk Meclisi var. Hepsini gözlerinden öpüyorum" dedi.

Üçüncü sırada Başkanvekili seçilen Efe Tendik, çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Beni seçen bütün vekil arkadaşlarıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Daha çok genç ve liseli arkadaşlarımızın eksiklerine çözüm bulmaya çalışacağım. Başta şehrimizde daha az bulunan sportif tesislerin arttırılması, öğrencilere yardımların arttırılması, belediyemizin öğrencilere destek olmasını amaçlayacağız."

Meclis Katibi seçilen Emine Ela Tok ise özellikle Mersin'in çevre sorunlarına dair önerilerin geldiğini belirterek, "Bence her çocuğun dilek ve önerileri alınmalı. Bunun için sadece bu Çocuk Meclisi'ne değil daha çok yetkililere de ulaşmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz onlara ulaşırsanız onlar da bize ulaşabilir ve böylece daha çok çocuğun sesini duyabiliriz" diye konuştu.

Meclis Katibi Efe Dokuzoğlu da "Dilek ve öneriler kısmında insanların meclis üyelerinin oylarını belirtmeleri, düşüncelerini belirtmeleri benim için büyük bir mutluluktu. En çok dikkatimi çeken okullarla ilgili olanlardı. Bu kadar öğrencinin okullarla ilgili şikayeti olması beni gerçekten çok üzdü. Umarım yetkililer bunu dikkate alırlar. Kendi okulumla ilgili veya Mersin'deki başka okullarla ilgili çalışmalar başlatmayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çocuk Meclisi' Ocak Ayı 1. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çocuk Meclisi' Ocak Ayı 1. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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