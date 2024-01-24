Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Çocuk Meclisi, Ocak Ayı 1. Olağan Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

Çocuk dostu belediye anlayışı ile çocuklarında kent yönetiminde söz sahibi olabilmesi ve kentle ilgili sorunların çözümünde aktif rol alması için Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hayata geçirdiği proje olan Çocuk Meclisi, başkan vekillerini ve katip üyelerini seçti. Seçimlerin ardından komisyonlardan gelen maddeler oy birliğiyle kabul edilirken, bazı maddeler de komisyonlara havale edildi.

Toplantıda Meclis Başkan Vekilliğine Aysel Suda Gültekin, Cihan Çelik ve Efe Tendik seçilirken, Emine Ela Tok ile Efe Dokuzoğlu da katip üyeliğine seçildi.

Meclis Başkanı Yeşilçayır ilk resmim toplantısına katıldı

Toplantının ardından açıklama yapan Çocuk Meclisi Başkanı Meriç Yeşilçayır, resmi olarak ilk toplantısını aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi. Başkan vekili ve katip seçtiklerini kaydeden Yeşilçayır, "Çok güzel öneriler vardı. Öneriler hayata geçsin diye hazırlıklar yapmaya başladık. Ben not aldım, onları faaliyete geçireceğiz. Hepinizin önerileri çok güzel, hepinizi çok seviyoruz" dedi.

Başkan vekilliğine ve katipliğe seçilen çocuklar Mersin için çalışmaya hazır

Birinci vekil adayı seçildiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Aysel Sude Gültekin ise "Kazanacağım diyordum, kazandım. Atatürk sözü vardır, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir'" sözüne yer verdi. Önerileri dikkate aldığını vurgulayan Gültekin, "Okullarda öğretmenlerle ilgili yaşanılan sıkıntılar dile getirildi. Benim çok dikkatimi çekti, gayet haklılardı. Bu sorunlar üzerinden çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Bütün ilçelerden temsilci çocukların olmasının önemli olduğunu söyleyen Başkan Vekili Cihan Çelik, çok önemli önerilerin sunulduğunu söyledi. Kendisinin de bu önerileri dikkate aldığını belirten Çelik, "İki ay içinde ben ilçemizde tüm sokakları geziyorum, gezdim, gördüm ve dedim ki, 'Mersin'i daha da güzel yapabiliriz.' Mersin'deki tüm çocukları da seviyorum. Umutsuz olmasınlar, Çocuk Meclisi var. Hepsini gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN