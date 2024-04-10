Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuklara Kumbara Hediye Etti

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Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kumbaralara doldurdukları şekerler ile çocukların bayramda mutlu olmalarını sağlarken, kumbara hediyesi ile de para biriktirmelerine katkıda bulundu.

Ramazan Bayramı'nda çocuklara yönelik 'Keyifle bitirip, sevgiyle biriktirin' sloganıyla yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binlerce çocuğa kumbara hediye etti. Çocukları sevindirmek için dolaşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kumbaralara doldurdukları şekerler ile çocukların hem bayramda mutlu olmalarına hem de para biriktirmelerine katkı sağladı.

"Bu sevince ortak olmak bizim içinde çok kıymetli"

Mersin'in 13 ilçesinde binlerce çocuğa hediyelerini ulaştırdıklarını söyleyen Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak özel günlerde çocukların bizi beklediğini biliyoruz. Bu bayram da içi şekerle dolu kumbaralarımızı çocuklarımıza dağıtıyoruz. 'Keyifle bitirip, sevgiyle biriktirin' diyoruz. Çocukların bayram sevincine ortak oluyoruz. Bu sevince ortak olmak bizim içinde çok kıymetli. Bu vesileyle Mersin halkının Ramazan Bayramı'nı kutlar nice mutlu bayramlar yaşamalarını temenni ederiz" diye konuştu.

Çocuklar mutlu oldu

İçinde şeker olan kumbarayı çok beğendiğini söyleyen Akın Çelik, "İçinde renkli renkli şekerler, güzel bir not var. Kumbara göndermişler. Harçlıklarımı topladım, o paraları bu kumbaraya atacağım. Bayram harçlıklarımda tablet almayı düşünüyorum" dedi.

Hediyeleri çok beğendiğini söyleyen Ezvin Polat da, "Kumbara var, içinde şeker de var. Kumbarama çok sahip çıkacağım, çok güzel şeyler katacağım içine. Bayram harçlıklarımı koyacağım içine. Vahap Başkanım size çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Her kapıyı çalarak, hem bayramlaştığını hem de şeker topladığını söyleyen Hamza Biçici ise "Bugün mahalle mahalle dolaşarak çok fazla şeker topladık. Harçlık da topladık, o harçlıkları bu kumbaraya koyacağım. Topladığım paraları da yetim yurtlarına bağışlayacağım. Başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MERSİN