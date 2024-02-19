Mersin Büyükşehir Belediyesi \'Dünya Sevgi Günü\' etkinliği düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'ta düzenlediği 'Dünya Sevgi Günü' etkinliğinde anne ve çocukları eğlendi.
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi ve Yenice Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesinde düzenlenen etkinlikte, mandala çalışması yapıldı. Çeşitli formlardaki mandalaları boyayan anneler, renkleri özgürce kullanarak güzel bir gün geçirdi. Öğretmeleriyle etkinliğe hazırlanan çocuklar da ailelerine gösteri sundu.
Ailelerin keyifli zaman geçirdiği etkinliğe katılan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, hem ailelerin hem çocukların mutluluklarına ortak oldu. Seçer, etkinlik bitiminde ilk katının çocuk atölyesi, ikinci katının kurs merkezi, son katının ise kadın atölyesi olarak çok amaçlı olarak kullanıldığı Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesini gezdi. Kadınlarla bir araya gelerek sohbet eden Seçer, dikiş kursunda geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan, kadınların artan kumaşlarla elde ettikleri el emeği ürünleri de inceledi.
"Kadınlar yeni beceriler kazanıyor"
Seçer, özellikle çocuk sahibi olan kadınların, çalışma hayatına daha aktif katılım sağlayabilmesi için çocuklarını güvenle bırakabilecekleri alanlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesine ait çocuk gelişim merkezlerinin oldukça güvenli bir ortamı olduğunu belirten Seçer, "Burada çocuklarımızın sevgiyle beslenmesi, hayata özgüvenle hazırlanması, sosyalleşmesi gelecekte sağlam adımlar atmasına yardımcı olacaktır. Ebeveynler olarak çocuklarımızın özgüvenli olmasını, başkalarına saygı göstermesi gerektiğini, paylaşmasını bilmelerini isteriz. Anne ve baba olarak bizler de bu bilgileri çocuklarımıza veriyoruz ancak bizlerin her zaman yanında olması çocukları geliştirmez. Eğitmenlerin, daha bilimsel ve teknik yollara çocuklarımıza öğretecekleri var" dedi.
Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesini de gezen Seçer, atölyede verilen patchwok, kırkyama, dikiş-nakış, iğne oyası gibi eğitimler sayesinde kadınların yeni beceriler kazandığını söyledi. Kadınların bu becerileri geliştirmek ve kazanca dönüştürmek istediklerini ifade eden Seçer, bu çerçevede kadınlarla ilgili çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Gelişim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık da Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi ve Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesinde ebeveynlerle birlikte sevgi atölyesi düzenlediklerini ifade etti. Çocuk gelişim merkezlerinde çocukların gelişiminde ilk olarak güven, ikinci olarak da sevgi faktörünü esas aldıklarını belirten Tanışık, "Kurumlarımızda ödül ceza yöntemini kesinlikle uygulamıyoruz. Bunu uygun da bulmuyoruz. Ebeveynlerimize de aynı yönlendirmeyi yapıyoruz. Sevginin her zaman tüm kalplere iyi geleceğini onlara anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - MERSİN
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