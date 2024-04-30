Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart'a Nisan Ayı Tutarlarını Yatırdı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart'a Nisan Ayı Tutarlarını Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart\'a Nisan Ayı Tutarlarını Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere destek sağladığı Halk Kart'ın Nisan ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Toplam 9 bin 471 kişiye 5 milyon 313 bin 150 TL yatırıldı.

30.04.2024 16:44  Güncelleme: 16:48
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Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de yaşayan dar gelirli ailelere destek sağladığı Halk Kart'ın Nisan ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin, Mersin'de yaşayan dar gelirli ailelere destek sağladığı Halk Kart'ın Nisan ayı tutarları, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

Büyükşehir Halk Kart uygulamasından, Nisan ayında toplam 9 bin 471 kişi yararlandı. Halk Kart Nisan ayı tutarı 5 bin 967 kişinin hesabına 450 TL, 3 bin 504 kişinin hesabına ise 750 TL olmak üzere, 9 bin 471 kişinin hesabına toplam 5 milyon 313 bin 150 TL yatırıldı.

Temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Halk Kart uygulamasıyla dar gelirli vatandaşların bütçesine katkı sağlanırken, alışverişin yapıldığı anlaşmalı yerel market ve bakkallara da destek olunuyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart'a Nisan Ayı Tutarlarını Yatırdı - Son Dakika

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