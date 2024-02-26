Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halkkent Emekli Evi Üyelerini Yaşlılık Hakkında Bilgilendirdi

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Yaş almış vatandaşların daha aktif bir yaşlılık süreci geçirmesi ve sosyal hayata daha çok katılmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesine bağlı Halkkent Emekli Evi üyelerini yaşlılık, aktif yaşlılık ve yaşlılık evreleri hakkında bilgilendirdi. Etkinlik sayesinde vatandaşlar, yaşlılık hakkında merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış vatandaşların daha aktif bir yaşlılık süreci geçirmesi ve sosyal hayata daha çok katılmasını sağlamak amacıyla onların hem bilinçlenmelerini sağlayacak hem de huzurlu ve mutlu bir hayat sürmesine yardımcı olacak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nde Gerontolog Cihan Tanrıverdi, Toroslar ilçesine bağlı Halkkent Emekli Evi üyelerini yaşlılık, aktif yaşlılık ve yaşlılık evreleri hakkında bilgilendirdi.

Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaşlı Destek Birimi de olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, Büyükşehir'in yaş almış vatandaşlara evde sağlık ve bakım, temizlik gibi hizmetleri olduğunu anlattı. Etkinlik sayesinde yaş almış vatandaşlar, yaşlılık hakkında merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, Emekli Evi'nden faydalanan üyelerin ihtiyaç duyduğu eğitimlere devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaş almış vatandaşlarımıza yaşlılık ve yaşlanma sürecine ilişkin Gerontolog Cihan Tanrıverdi tarafından önemli bilgiler verildi. Yaş almış vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu evde sağlık ve bakım hizmetleri ile ilgili de bilgilendirildi."

Emekli Evi üyelerinin keyifli zaman geçirmesi için ilerleyen günlerde sinema etkinliği de yapacaklarını aktaran Yeter, etkinliklerin artarak devam edeceğini aktardı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda Gerontolog Cihan Tanrıverdi, Halkkent Emekli Evi'nde gerçekleşen etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaş almış vatandaşlarımızı; sağlık, hastalık, yaşlılık ve artan yaşlılıkla birlikte meydana gelen fiziksel ve mental gerilemeler hakkında bilgilendirdik. Yaş almış vatandaşlarımızın katılımıyla seminerimiz daha renkli hale geldi. 2 aylık periyotta tüm Emekli Evleri'mizde bu eğitimleri sürdürmeyi planlıyoruz."

Halkkent Emekli Evi üyelerinden Hüseyin Güler, Emekli Evi'nin ikinci adresi olduğunu dile getirerek, "Devamlı buraya gelip gidiyorum. Burayı çok seviyorum. Ben burada hayat gördüm. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in sağladığı hizmetlerden birçok fayda gördük. Evime kadar yemeğim geliyor. Eşim için Evde Sağlık ve Temizlik ekibi geliyor. Ben 78 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir Belediye Başkanına rastlamadım" dedi.

Mersin'de yaş almış vatandaşların ikinci baharını yaşadıklarını aktaran Güler, "Burası kurulduğundan beri çok güzel bir hayat yaşıyoruz. Tanımadığımız komşularımızla tanışıp, sohbet muhabbet ediyoruz. Çevremiz genişledi. Kitabımızı, gazetemizi okuyoruz, çayımızı içiyoruz" diye konuştu.