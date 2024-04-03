Mersin Büyükşehir Belediyesi, Haşerelere Karşı Önlem Alıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, metruk alanları ve menfezleri temizleyip ilaçlayarak, yaz sezonu öncesi haşerelere karşı önlem alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, mevsim geçişlerine uygun olarak çalışmalarına devam ediyor. Baharın gelmesiyle zararlı böceklere karşı mücadele başlatan ekipler, metruk alanları ve menfezleri temizleyip, ilaçlayarak haşerelere karşı önlem alıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri; özellikle küçük, yakağan gibi haşere türlerinin ürediği yeşil alanlardaki yabani otları biçerek, kimyasal kullanımını en alt seviyede tutuyor. Ekipler, su birikintisi olan alanlarda ise en azami oranda kullandıkları böcek ilaçlarıyla Mersinlilere haşeresiz bir ortam sunarken, canlıların da yaşam alanlarına zarar vermemeyi hedefliyor.

Metruk alanlarda otların büyümesi ile ilgili olarak halktan çok fazla mucuk veya yakarca şikayeti aldıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şefi Danyal Güngör, şunları söyledi:

"Bunların önlemlerini almak için, iş makinelerinin yardımıyla boş ve metruk alanlardaki istenmeyen ve haşere üremesine neden olabilecek otları temizliyoruz. Böylece ilaç tüketimini de minimize etmiş oluyoruz. Bu da halkımızın daha iyi ortamlarda, daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor. Bu konuda biz halkımıza şunu diyoruz; kirletmemek en güzel çözüm. Doğayı kirletmediğimizde, zaten kendi kendine yaşanılabilir bir kent oluyor. Hem haşere ile ilgili, hem sivrisinek ile ilgili kendi çözümünü üretmiş oluyor."

Çevrede görülen olumsuzluklar için kendilerine 'Alo 185 ve Teksin' ile ulaşabileceklerini de sözlerine ekleyen Güngör, "Temizlik ve ilaçlama konusunda Alo 185'i aradıkları veya Teksin üzerinden kayıt oluşturduktan itibaren, halkımıza en hızlı şekilde ulaşıyor ve çözüm üretiyoruz. Aynı zamanda dağıttığımız broşürler sayesinde, nasıl önlem alacakları konusunda da vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz" dedi.