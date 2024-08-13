Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde sağlık ve bakım hizmeti sunuyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatmaya devam ediyor. Evde Sağlık ve Bakım Birimi ekipleri, yaş almış ve bakıma muhtaç vatandaşların hem sağlık, hem de kişisel bakımlarına yardımcı oluyor. Kısmi felç geçiren 68 yaşındaki Cuma Çaylı da 3 yıldır evde bakım hizmeti alıyor.

İnsan odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaş almış, ilgi ve bakıma muhtaç vatandaşların ayağına kadar giderek, hem sağlık hem de kişisel bakımlarına yardımcı olmayı sürdürüyor. Merkezin yanı sıra, yazın yaylalara çıkan vatandaşlara da hizmet vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 68 yaşındaki Cuma Çaylı'ya 3 yıldır destek veriyor. Evde Sağlık ve Bakım Birimi ekipleri, tansiyon hastası olan ve beynine pıhtı atması sonucu yatağa bağımlı yaşayan Çaylı'ya, kışın Demirtaş Mahallesi'nde yazın da Güzelyayla'da hizmet veriyor.

"İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza el uzatıyoruz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Evde Sağlık ve Bakım Birimi personeli Şeyma Sarıtaş, Cuma Çaylı'ya 15 günde bir evde bakım hizmeti verdiklerini belirtti. Sarıtaş, "Hastanın yürüyüp yürümediğini dikkate alarak, kişisel bakımını yapıyoruz. Cuma amcamız tansiyon hastası olunca beyni pıhtı atmış ve yatalak olmuş. İlk zamanlar Cuma amcamızı tekerlekli sandalye ile banyoya götürüyorduk. Saç ve sakal kesimi, banyosu, tırnak kesimi yapılıyor ve üzeri değiştiriliyor" dedi.

Hastalarla zaman geçirdikçe bir aile gibi olmaya başladıklarını dile getiren Sarıtaş, "'Size geleceğiz, müsait misiniz?' dediğimizde, onlar da 'seve seve sizi bekliyoruz, sizi dört gözle bekliyoruz' diyorlar. Eşi olmadığı için durumu daha kötü olan insanlar da var. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza el uzatıyoruz" diye konuştu.

"Bakım için gelen arkadaşlar, evlatlarımız gibi oldu"

Evde Sağlık ve Bakım hizmetinden faydalanan Cuma Çaylı da ekiplerin sunduğu hizmetin hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Çaylı, "Evimize bakım için gelen arkadaşlar, evlatlarımız gibi oldu. Eşim de by-pass ameliyatı oldu. Daha önce akrabalar yardım ediyordu. Bu hizmet bizim için büyük bir kolaylık oldu. İlk zamanlar ben yatalaktım ve gelen ekip beni banyoya tekerlekli sandalye ile götürüyordu. Bunu kim yapar? Şimdi biraz yürüyebiliyorum, rahatım" dedi.

Cuma Çaylı'nın eşi Vahide Çaylı ise Büyükşehir Belediyesi ve birim personeline teşekkür ederek, "Tıraşını, banyosunu yaptırıyorlar, tırnağını kesiyorlar. Çocuğum yok, ben de tek başıma yapamazdım. Onlar bizim evladımız oldu" diye konuştu. - MERSİN