Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Ritim Grubu Antika Pazarı\'nda

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde her cumartesi, Yenişehir'de kurulan Antika Pazarı'ndan yükselen nostaljik seslerin yerini bu kez, kadın ritimleri sardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha çok katılmasını sağlamak amacıyla Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) bünyesinde hayata geçirdiği "Kadın Ritim Grubu" ile Antika Pazarı'na gelen ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Tarsus'ta yaşayan ve 16 kadının bir araya gelerek oluşturduğu koro, daha önce Gülnar, Mut gibi ilçelerde vermiş olduğu müzik ziyafetini merkeze taşıyarak antika tutkunlarıyla buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı personeli Burcu Sert, Antika Pazarı'nda TADEKA Kadın Ritim Grubu'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çok yoğun bir ilgi vardı. Kadın ritim grubumuz Tarsus'tan geldiler ve Antika Pazarı ziyaretçilerine güzel anlar yaşattılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

TADEKA'da Kadın Ritim Grubu'ndan Serpil Demir ise grubun ortaya çıkışını ve faaliyetlerini şöyle anlattı:

"Biz 16 kadın bir araya gelip darbuka çalmak istedik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey bize darbuka gönderdi. Şu anda 16 kişi olarak geldik ve Antika Pazarı'nda bir etkinlik yaptık. Gülnar'a ve Mut'a gittik. Oralarda da çaldık. Mut'ta Taşhan'da da çaldık. Kadınları evden çıkartıp motive etmek istedik. Çok eğleniyoruz. Her tarzdan parçalar çalıyoruz. O yüzden hem biz eğleniyoruz hem bizi izleyenleri eğlendiriyoruz."

Antika Pazarı'ndan sorumlu Ebru Otluoğlu da TADEKA Kadın Ritim Grubu'nu Antika Pazarı'nda ağırlamanın kendilerini çok mutlu ettiğini ve çok eğlendiklerini belirterek, "Antika Pazarı yaklaşık iki senedir faaliyette ve böyle duyulmak, merak edilmek ve insanların gelmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu tür etkinlikler de pazara renk katıyor. Kadınlar eski ve yeni müziklerle bizleri coşturuyorlar. Bugün bizim için gerçekten keyifli bir gün oldu" diye konuştu.

Vatandaşlardan Koray Aysel, kadınların hayatın her alanında yer almasının mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Burada da bizi şaşırttılar ve güzel bir başarıya imza attılar. Çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar. Bundan sonra da Büyükşehir'in bu konuda gerekeni fazlasıyla yapacağına inanıyorum. Bu bizim için çok büyük bir kazanım. Kadınların hayatın her alanında olması bizim için çok büyük mutluluk. Belediye de bu konuda zaten üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz."