Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Atölyelerine Yeni Bir Eklenti

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik eğitim ve kurs vermek amacıyla özellikle dezavantajlı mahallelerde hayata geçirdiği kadın ve çocuk atölyelerine bir yenisi daha eklendi. Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde hizmete açılan 'Tömüklü Kadın ve Çocuk Atölyesi', kadınlara yönelik ilk eğitimlerini vermeye başladı.

Kadın istihdamının artırılması ve kadın emeğinin değerlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesinde 5 hafta sürecek olan 'Kırsal Bölge Kadın Eğitim Bilgilendirme ve Güçlendirme Sunumları' ve 'Alzheimer Nedir? Belirtileri Nelerdir?' konulu eğitim de düzenledi. Eğitimde; Alzheimer belirtileri ve teşhisi, risk faktörleri, evreleri, hasta ve hasta yakınlarının davranış biçimleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe; Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ve çok sayıda Tömüklü kadın katıldı.

"Kadınların hem sosyalleşmesi hem de yeni beceriler kazanması için kıymetli bir alan"

Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi'nin daha önce atıl bir vaziyette olduğunu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde binanın restore edildiğini aktaran Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "Gerçekten Mersin Büyükşehir Belediyesi harika atölyeler kurmuş. En güzel yanı ise binanın alt kısmında bir kreş yapılmış. Yine kursa gelen kadınların çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekleri ve annelerinin rahat kurs alabilmelerini sağlayacak ortam oluşturulmuş. Kadınların hem sosyalleşmesi ve kendini ifade edebilmesi hem de daha sonra yeni beceriler kazanması açısından kıymetli bir çalışma alanı" ifadelerine yer verdi.

"Atıklarımızı çöpe atmayıp değerlendiriyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Çevre Mühendisi olarak görev yapan Gürcan Kuş, mutfaktan çıkan atıkların değerlendirilmesi ve toprağın güçlendirilmesi için kompost yaptıklarını dile getirerek, kompost yaparken kahverengi ve yeşil malzemeleri kullandıklarını söyledi. Kahverengi malzemelerin karbon, yeşil malzemelerin ise azot içerdiğini aktaran Kuş, "Bunları dengeleyip bir kapta biriktirip toprak hazırlıyoruz. Güçlendirilmiş bir toprak oluşturuyoruz. Mutfaktan çıkan patates, salatalık, soğan, biber aklımıza ne gelirse evde kullandığımız yeşil malzemelerden kompost yapabiliyoruz. Bunun haricinde de karton, kurumuş yaprak, yumurta kabuğu gibi maddeleri komposta ekleyebiliyoruz. Süt ve süt ürünlerini, et, tavuk, balık ürünlerini kullanmıyoruz. Çünkü belli bir süreden sonra bunlar patojen içeriyor. Sistemimizi bozuyor" diye konuştu.

Kompost yapımında sıcaklığın oldukça önemli olduğuna da dikkat çeken Kuş, "Yazın en az bir buçuk ay beklemek lazım ama bu süre kışın daha da uzayabiliyor. Kompost yaparken yaptığımız kabın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre bu süre değişebiliyor. Renk dönüşümünden de hazır olup olmadığını anlıyoruz. Rengi siyaha döndü mü kompost hazır demektir. Bunu çiçek dikiminde ve balkon bitkilerinde kullanabiliyoruz" dedi.

Etkinlik kadınlardan tam not aldı

Etkinliği çok faydalı bulduğunu aktaran katılımcılardan Nuray Karaaslan, "Yeni bilgiler öğrendik. Bilmediklerimizi duyduk. İçimiz açıldı. Etkinlik benim için çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Bir diğer katılımcı Didem Büyükpolat da etkinliği çok beğendiğini ve memnun kaldığını dile getirerek, "İçeriğini çok güzel buldum. Benim dedem de Alzheimer hastasıyken vefat etmişti. Alzheimer çağımızın hastalığı olduğu için kendi adıma ben çok faydalandım. Kadınların boş zamanlarını doldurabileceği güzel bir atölye olmuş" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, etkinliğin ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından katılımcılara temel yangın eğitimi, yangın türleri ve çeşitleri, yangın kaynakları hakkında da bilgi verildi. - MERSİN