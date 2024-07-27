Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi İş Arayan Gençlere Destek Oluyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gençlerin kariyer hedeflerinde ihtiyaç duyduğu profesyonel desteği sağlarken, işverenlerin de nitelikli iş gücüne ulaşmasını kolaylaştırmaya devam ediyor. İş arayan ve işveren arasında köprü olmayı sürdüren merkezin destek sağladığı isimlerden 6 Şubat depreminin ardından Mersin'e taşınan 27 yaşındaki Fulya Yıldırım ile 23 yaşındaki Helin Özbay, çağrı merkezi operatörü olarak çalışmaya başladı.

"Kariyer merkezlerine olan ihtiyaç daha da arttı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, özellikle pandemi sürecinden sonra kariyer merkezlerine olan ihtiyacın daha çok arttığını ve iş dünyasında ciddi bir değişim yaşandığını söyledi. Artık öğrencilerin daha mezun olmadan iş dünyasını tanımaları ve pratik yapmaları gerektiğine işaret eden Özada, "Hangi mesleği nerede yapacakları konusunda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Biz özellikle öğrencilerimizin daha üniversiteden veya liseden mezun olmadan önce iş hayatına hazırlanması konusunda belli başlı hizmetleri veriyoruz" dedi.

"30 bin kişiye rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdik"

Kariyer merkezine şu ana kadar 44 bin kişinin kaydolduğunu ve bunların içinde 30 bin kişiye rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden Özada, öğrenciler ve iş arayanlar dışında çalışan ancak iş değiştirmek isteyenlere de hizmet verdiklerini kaydetti. Mülakat simülasyonu ile iş arayanların mülakat sürecinde de destek verdiklerini anlatan Özada, "Firmaların insan kaynakları veya profesyonel yöneticileri ile genç adayları bir araya getiriyoruz. Bir taraftan adaylarımıza sektörde hangi kriterlere sahip olmaları gerektiğiyle ilgili bilgi aşılarken, diğer taraftan firmalarımızın personel ihtiyaçları konusunda havuz oluşturmalarını sağlayarak onlara avantaj sağlatıyoruz" diye konuştu. Özada, şimdiye kadar kariyer merkezi çatısı altında iş arayanlara yönelik 120 ayrı eğitim programı düzenlediklerini ve bu eğitimlerden toplam 12 bin kişinin faydalandığını sözlerine ekledi.

"Yerel yönetimlerin yapması gereken iyi bir uygulama"

Genç kadınların çalışmaya başladığı firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Yüksekbaş da Kariyer Merkezi'nin düzenlediği Kariyer Günleri'ni çok faydalı bulduğunu ve yerel yönetimlerin yapması gereken iyi bir uygulama olduğunu dile getirdi. Kariyer Merkezi'nin gençlerin iş arayışında büyük fayda sağladığını belirterek, istihdama sunduğu katkılara değinen Yüksekbaş, "Hem biz personel bulma açısından rahat ediyoruz, hem de gençler iş bulma açısından kendilerine çok güzel bir kaynak buluyorlar. Kariyer Merkezi önce bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir filtre yapıyor ve eleman ihtiyacınız hangi alandaysa önce onları buluyor ve onlarla bir ön görüşme yapıyor. Bizim insan kaynakları birimimiz Kariyer Merkezi'nin kaynaklarından ciddi anlamda faydalanıyor" dedi.

"Kariyer Merkezi bana çok yardımcı oldu"

Kariyer Merkezi sayesinde işe başlayan Fulya Yıldırım, 6 Şubat depremi sonrası Mersin'e yerleştiğini ifade ederek, "Normalde üniversite öğrencisiydim ancak depremden sonra kaydımı dondurdum ve burada bir iş arayışına girdim. İnternetten araştırdığımda Büyükşehir Belediyesi'nin Kariyer Merkezi gibi bir imkanı olduğunu duydum. Kariyer Merkezi bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Çünkü çok fazla iş olanağı ve farklı farklı pozisyon sunuyorlar. Bizim ne istediğimizi karşı tarafın ne istediğini biliyorlar ve uygun eşleşmeyi sağlıyorlar. Kariyer Merkezi, gençlerin Mersin'de istihdam sağlaması konusunda çok faydalı bir imkan sunuyor" diye konuştu.

"İş arayışında olan gençler Kariyer Merkezi'nden faydalanabilir"

Helin Özbay ise kısa bir süre önce Mersin'e taşındığını belirterek, çevresindekilerin Kariyer Merkezi aracılığı ile güzel işler bulduğunu öğrenince Kariyer Merkezi'ne başvurduğunu anlattı. İş arama sürecinde Kariyer Merkezi'nin oldukça yardımı dokunduğunu ifade eden Özbay, "Farklı yerlerle görüşmeye gittim ve en sonunda şu an çalıştığım iş yeriyle yollarımız kesişti. Yaklaşık 2 hafta önce de işe başladım. Bu işi bulmadan önce zorluklar çektim. Direkt gidip kimseyle iletişim kuramıyorsunuz, hep bir aracı olmak zorunda. Kariyer Merkezi'nde böyle bir sorun yaşamadım. Kendi yeteneklerim ve donanımlarımın farkında olduğum için kendimi net bir şekilde aktardım. Onlar da bana bu doğrultuda yardımcı oldular" dedi.

İş arayışında olan gençlerin Kariyer Merkezi'nden faydalanabileceğini vurgulayan Özbay, "Kariyer Merkezi, bana hem zamandan kazandırdı, hem de boşa geçen vakitlerimi önlemiş oldu. Artık hem paramı kazanıyorum, hem konforlu bir ortamda çalışma sağlıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN