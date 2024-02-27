Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi'nden başarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi'nden başarılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi\'nden başarılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri projesi kapsamında eğitim ve spor hayatlarına devam eden kız çocukları, Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda çeşitli dereceler elde etti.

27.02.2024 09:50  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri projesi kapsamında eğitim ve spor hayatlarına devam eden kız çocukları, katıldıkları yarışmalarda çeşitli dereceler elde etmeyi sürdürüyor. Kır Çiçekleri, son olarak Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda iki dalda birinci oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin Kır Çiçekleri projesi kapsamında yetişen, spora yetenekli geleceğin kadın sporcuları, çeşitli şampiyonalarda önemli dereceler elde etmeyi sürdürüyor. Kır Çiçekleri son olarak, Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda iki dalda birinci oldu.

Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda Nazlı Göktaş U16 Disk Atma dalında, Nida Nur Turhan ise U16 Gülle Atma dalında Türkiye birincisi oldu. U16 Cirit Atma dalında Çilem Nisa Türer Türkiye 5'incisi, Nazlı Göktaş Türkiye 8'incisi, Yağmur Dedecan ise Türkiye 9'uncusu oldu. Rabia Naz Göçer ise U18 Disk Atma dalında Türkiye 4'üncüsü ve U18 Çekiç Atma dalında Türkiye 5'inciliğini elde etti.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi'nden başarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:52:16. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi'nden başarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement