Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi\'nden başarılar

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri projesi kapsamında eğitim ve spor hayatlarına devam eden kız çocukları, katıldıkları yarışmalarda çeşitli dereceler elde etmeyi sürdürüyor. Kır Çiçekleri, son olarak Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda iki dalda birinci oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin Kır Çiçekleri projesi kapsamında yetişen, spora yetenekli geleceğin kadın sporcuları, çeşitli şampiyonalarda önemli dereceler elde etmeyi sürdürüyor. Kır Çiçekleri son olarak, Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda iki dalda birinci oldu.

Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda Nazlı Göktaş U16 Disk Atma dalında, Nida Nur Turhan ise U16 Gülle Atma dalında Türkiye birincisi oldu. U16 Cirit Atma dalında Çilem Nisa Türer Türkiye 5'incisi, Nazlı Göktaş Türkiye 8'incisi, Yağmur Dedecan ise Türkiye 9'uncusu oldu. Rabia Naz Göçer ise U18 Disk Atma dalında Türkiye 4'üncüsü ve U18 Çekiç Atma dalında Türkiye 5'inciliğini elde etti.