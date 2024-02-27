Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi\'nden başarılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri projesi kapsamında eğitim ve spor hayatlarına devam eden kız çocukları, katıldıkları yarışmalarda çeşitli dereceler elde etmeyi sürdürüyor. Kır Çiçekleri, son olarak Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda iki dalda birinci oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin Kır Çiçekleri projesi kapsamında yetişen, spora yetenekli geleceğin kadın sporcuları, çeşitli şampiyonalarda önemli dereceler elde etmeyi sürdürüyor. Kır Çiçekleri son olarak, Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda iki dalda birinci oldu.
Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda Nazlı Göktaş U16 Disk Atma dalında, Nida Nur Turhan ise U16 Gülle Atma dalında Türkiye birincisi oldu. U16 Cirit Atma dalında Çilem Nisa Türer Türkiye 5'incisi, Nazlı Göktaş Türkiye 8'incisi, Yağmur Dedecan ise Türkiye 9'uncusu oldu. Rabia Naz Göçer ise U18 Disk Atma dalında Türkiye 4'üncüsü ve U18 Çekiç Atma dalında Türkiye 5'inciliğini elde etti.
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Fenerbahçe'nin gözde iki futbolcusu Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in, Bağdat Caddesi kombinleri sosyal medyada çok konuşuldu.
TÜİK'in güncel raporuna göre Bursa, Adana ve Ankara gibi şehirlerde bulunan 25 ilçe, il olmaya aday olarak görülüyor. Nüfusun en az 100 bin ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olmak gibi 8 kriteri sağlayan 25 ilçe tek tek listelenirken, Mersin Tarsus 330 binlik, Bursa İnegöl ise 255 binlik nüfusuyla dikkat çekiyor.
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İstanbul Ümraniye'de dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney, hakimlikteki ifadesinde "Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor?" dedi.
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