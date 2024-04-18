Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin ve Adana arasındaki tren seferlerini durdurdu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin ve Adana arasında faaliyet gösteren tren seferlerinin 22 Nisan itibarıyla 2 yıl süreyle durdurulması kararının ardından Mersin-Yenice arasında faaliyet gösteren 141 No'lu hattın ve Tarsus-Yenice arasında faaliyet gösteren 264 No'lu hattın sefer sayısını artırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD), yüksek standartlı demiryolu hattı inşaatı çalışmaları sebebiyle Adana - Mersin arası tren seferleri 2 yıl süreyle iptal edildi. TCDD 6. Bölge Müdürlüğü'nün 15 Nisan Pazartesi günü tren seferleri iptalini resmi yazıyla bilmesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin-Yenice arasında faaliyet gösteren 141 No'lu hattın ve Tarsus-Yenice arasında faaliyet gösteren 264 No'lu hattın sefer sayısını artırdı.

Büyükşehir, Tarsus Atatürk Caddesi'nden başlayan ve Tarsus Üniversitesi ile Çağ Üniversitesi'ne kadar ulaşım sağlayan 263 No'lu hattı da ilk kez 22 Nisan'da sefere başlatacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"GÜNLÜK 10 OLAN SEFER SAYISINI 23'E ÇIKARDIK"

"Bu güzergahta daha önceden faaliyet gösteren 141 No'lu Mersin-Arıklı hattımızın 10 olan sefer sayısını 18'e çıkardık. Böylece normalde 2 saatte bir sefer yapan hattımız sabahları yarım saat, öğlen aralarında saat başı Yenice bölgesinden Mersin'e kadar kesintisiz bir şekilde gelecek. Dört ayrı yerel firmamızın da seferlerini sıklaştırmalarını ve güzergahları revize etmelerini sağladık. 264 No'lu hattımız Üzümlü kavşağından kalkıp Kleopatra Kapısı'na, Makam, Demir Kapı ve Yenice istikamete gidiyor. Günlük 10 olan sefer sayısını takviye ile beraber 23 sefere çıkarttık. Tarsus'un içinde ilk defa faaliyete alacağımız 263 No'lu hattımız Tarsus Üniversitesi-Atatürk Parkı-Çağ Üniversitesi şeklinde adlandırıldı. 2 araçlık bu hattımız günde 10-12 sefer faaliyeti gösterecek. Böylece Tarsus'un merkezinden ilk defa Çağ Üniversitesi'ne de öğrencileri taşımış olacağız."

Vatandaşların bütün bu seferleri TEKSİN uygulaması üzerinden takip edebileceğini hatırlatan Demir, hareket saatleri, ücret tarifeleri ve kalkış saatlerine ilişkin bilginin de yer aldığını belirtti. Demir aynı zamanda ulasim.mersin.bel.tr adresinde de bu bilgilere ulaşılacağını kaydetti.