Mersin Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları İle İstihdama Katkı Sağlıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin birçok alanda açtığı meslek edindirme kursları sürüyor. Vatandaşların hem sosyal hem ekonomik alanda daha görünür olmasını destekleyen büyükşehrin, özellikle açığı olan sektörlere yönelik MERCEK'te açtığı kurslarla istihdama katkı sunduğu kaydedildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan meslek edindirme kursları sayesinde kariyer anlamında kendine yeni fırsatlar oluşturmak isteyen bazı kursiyerler hobi olarak başladığı kurslardan iş sahibi olarak ayrılabiliyor. Yenişehir MERCEK'te devam eden 'Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı' kursuna gelen kadınlar çantadan sepete, duvar süslerinden takılara kadar birçok eşyanın yapımını öğreniyor. Bir araya gelerek el işi yapan kadınlar hem evden çıkıyor hem de becerilerini geliştiriyor. El emeği göz nuru ürünlerini belediyenin üretici kadın stantlarında sergileyerek satış yapma imkanı da bulan kursiyerlerin bazıları hobisini işe dönüştürerek gelir elde etmek istiyor.

"Kapımız her zaman açık, kadınları bekliyoruz"

Dekoratif El Sanatları Öğretmeni olarak görev yapan Emine Talayhan, "Haftanın 5 günü buradayız. Saat 09.00-14.00 arasında hizmet vermekteyiz. Çeşitli kategorilerde çalışıyoruz. Sepet, hasır çanta, duvar süsleri ve anahtarlık çalışmalarımız devam ediyor. Değişik modüllerimiz oluyor. Bu hafta makrome örücülüğü yapıyoruz. Geçen hafta sepet çalışmamız vardı ve devam ediyoruz. Bunlar gibi her hafta yeni bir modülle öğrencilerimize yeni işler öğretiyoruz" dedi.

Öğrencilerin kursta yaptıklarını belediyenin kurduğu stantlarda satışa sunarak, ev ekonomilerine katkıda bulunabildiklerini anlatan Talayhan, "Öğrencilerimiz için hem bir iş avantajı hem de yaptıkları ürünleri satabilirler, ev ekonomisine de katkı sağlarlar. Bu yaptığımız ürünler sonrasında Büyükşehir Belediyesi bize stantlar açıyor. Kadınlar stantlarda yer alıyorlar. Ürünlerini satıyorlar ve bu bizim için çok güzel bir avantaj. Kurslarımız devam etmekte. Önümüzdeki dönem de tekrar devam edeceğiz ve alanımız oldukça geniş. Farklı farklı ürünlerle ve modellerle devam edeceğiz. Kapımız her zaman açık. Kadınları bekliyoruz" diye konuştu.

"Eğitimlerimiz devam edecek"

Kursta görev yapan Hasibe Korkmaz ise çok çeşitli alanlarda meslek edindirme kursları açtıklarını anlatarak, "Bu kurslarımızı Mercek Mesleki Eğitim Merkezi ile Yenişehir Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açıyoruz. Eğitimlerimiz devam edecek. Kursiyerlerimizi ilgi alanları ve hobileri doğrultusunda geliştirip onları girişimcilik ve e-ticaret kursları ile destekleyip kendi pazarlarını kurmalarını amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Nazlı Tunç, daha önce el işiyle uğraşmadığını MERCEK'te 'Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı' kursuyla öğrendiğini anlatarak, "Burada çanta, hediyelik eşyalar, sepetler yapıyoruz. Tığ tutmayı hiç bilmiyordum. İlk defa burada öğrendim. Sıfırdan başladım. Çanta merakım çok fazla olduğu için çanta yapıyorum sürekli. Makrome iplerle yapıyoruz. Psikolojime çok iyi geliyor. Buranın vermiş olduğu enerji, arkadaşlarım çok iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Değişik insanları tanıma fırsatımız oluyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN