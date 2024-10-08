Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere Modern Tarım Desteği

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, geleneksel yöntemlerle üretim yapan çiftçiyi modern tarım makineleriyle destekliyor. Yüksekoluk Köyü Sulama Kooperatifi'ne teslim edilen ceviz soyma makinesi sayesinde üreticiler, günlerce süren 1 ton cevizi soyma işlemini birkaç saat içinde tamamlıyor.

Verdiği desteklerle çiftçiye can suyu olan Büyükşehir Belediyesi, üretim aşamalarını da kolaylaştırmak için tüm imkanları seferber ediyor. Geleneksel yöntemlerle üretimine devam etmeye çalışan küçük üreticiyi modern tarım makineleri ile destekleyen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ceviz soyma makinesi desteğiyle üreticinin uzun zamanını alan soyma işini kolaylaştırdı. Günler süren soyma işleminde hem zaman, hem de iş gücü açısından kayıp yaşayan üreticiler, ellerinden günlerce çıkmayan ceviz lekelerinden de kurtuldu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Toroslar ilçesine bağlı Yüksekoluk Köyü Sulama Kooperatifi'ne teslim ettiği makine, toplanan cevizleri soymaya başladı. Üretici artık, günlerce süren yaklaşık 1000 kilogram cevizi soyma işlemini, makine sayesinde birkaç saat içinde tamamlamanın keyfini yaşıyor.

"10 kişinin bir günde yapacağı iş, makineyle 1 saatte yapılıyor"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Mühendisi Hüseyin Topkara, küçük ve orta ölçekli üreticilere makine ve ekipman desteği verdiklerini söyledi. Bu kapsamda Çamlıyayla, Gülnar, Mut, Silifke ve Toroslar'dan gelen talepler üzerine ceviz soyma makinesi desteği sağladıklarını belirten Topkara, "Cevizlerin toplanması ve bunların kabuklarının soyulması, oldukça zahmetli bir iş. Bu iş küçük ölçekli bahçelerde genellikle aile bireylerinin gücüyle yapılıyor. Ama büyük ölçekli işletmelerde mekanizasyondan faydalanılıyor. Biz de küçük ölçekli aile işletmelerine makine desteği sağlayarak, işlerini daha kolay yapmalarına destek oluyoruz. Ceviz soyma zahmetli bir iş olduğu için, 8-10 kişinin bir günde yapacağı iş, makineyle 1 saatte yapılıyor. Makinemizin ürün haznesi yaklaşık 180 litre ve saatte 900-1000 kilogram arasında cevizi soyabiliyor. Bu da üreticilerimize zamandan ve iş gücünden kazanç sağlıyor" diye konuştu.

"Alternatif ürün olarak ceviz ekilmeye başlandı"

Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek makine desteği aldıklarını belirten Yüksekoluk Sulama Kooperatifi Başkanı Faruk Babalıklı da "Burada alternatif ürün olarak ceviz ekilmeye başlandı. İleride üretimimiz daha fazla olacak ve bu makineye daha fazla ihtiyaç duyacağız. Makine sayesinde yeni bir üretim alanı oluştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız, doğru projeler yapıldığı zaman tarıma destek veriyor. Ceviz soyma makinesinin dışında, 2 bin 250 metre sulama borusu desteği de aldık. Son 50 yılın belki de en şiddetli kuraklığında döşenen bu borular sayesinde, üreticiler bahçelerini suladı ve ekonomik anlamda büyük katkısı oldu" dedi.

"Destekler, girdi maliyetlerimizi düşürüyor"

Yüksekoluk'ta çiftçilik yapan 26 yaşındaki Halim Topkara ise liseden mezun olduktan sonra tarımla uğraşmaya başladığını belirterek, "Domates, şeftali, kiraz, ceviz yetiştiriyoruz. Birden fazla ürün yetiştirmeye çalıştığımız için, girdi maliyetleri bizi etkiliyor. Büyükşehir Belediyesinin destekleri ise girdi maliyetlerimizi düşürüyor" diye konuştu.

Ceviz soyma makinesinin kullanma yetkisini alan Yüksekoluk Mahallesi Muhtar Azası Erol Akkaya da makinenin, çiftçiler için kolaylık olduğunu ifade etti. Akkaya, "Zaman kaybından, işçilikten kurtulduk. Artık cevizlerimizi çok rahat ve hızlı bir şekilde çıkarabiliyoruz" dedi. - MERSİN