Mersin Büyükşehir'in İşitme Engellilere Yönelik Ücretsiz Bilgisayar Kursu Sürüyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir'in İşitme Engellilere Yönelik Ücretsiz Bilgisayar Kursu Sürüyor

26.08.2022 12:34
Mersin Büyükşehir'in İşitme Engellilere Yönelik Ücretsiz Bilgisayar Kursu Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin işitme engellilere yönelik Engelsiz Yaşam Merkezi’nde açtığı ücretsiz bilgisayar kursu devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işitme engellilere yönelik Engelsiz Yaşam Merkezi'nde açtığı ücretsiz bilgisayar kursu devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz bilgisayar kursu, hafta içi her gün saat 8 ile 12 arasında veriliyor. Eğitimlerde kursiyerler, temel bilgisayar eğitimi, Excel, Word ve Powerpoint gibi programları öğreniyor. İşitme engelli bireylerin temel bilgisayar programlarını öğrenmesi ve günlük hayatta ihtiyaç duydukları anlarda kullanabilmesi için yaşama geçirilen kursun sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı "Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası" veriliyor. Eğitimle işitme engellilerin gündelik hayatta karşılaştıkları dilekçe, iş başvurusu veya form doldurma gibi temel işlemleri kolaylıkla yapabilmeleri hedefleniyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, işitme engellilerin gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri adına kursu düzenlediklerini belirterek, "Özel gereksinimli bireylerimizi sosyal hayata adapte edebilmek için birçok eğitim veriyoruz. Bilgisayar kursumuz da bunlardan biri. Bu kursumuzda işitme engelli bireylerimiz var. Sosyal yaşantılarında veya ilerde çalışırlarsa, iş yaşantılarında kendilerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kurs yelpazelerinin geniş olduğunu sözlerine ekleyen Gerboğa, "Bilgisayar kursunun yanı sıra Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda ücretsiz dikiş atölyesi, konfeksiyon atölyesi, seramik atölyesi gibi çeşitli kurslarımız da devam ediyor. Hem özel gereksinimli bireyler hem de aileleri bu kurslardan çok memnunlar" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir'in İşitme Engellilere Yönelik Ücretsiz Bilgisayar Kursu Sürüyor - Son Dakika

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