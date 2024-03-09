Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' Projesi İl Şampiyonu Oldu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Kır Çiçekleri" projesinde yetişen yetenekli kız çocukları, Okul Sporları Atletizm Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları'nda toplamda aldıkları 613 puanla il şampiyonu oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 4 yıl önce başlatılan "Kır Çiçekleri" projesi kapsamında yetişen yetenekli kız çocukları, aldıkları başarılarla Mersin'i gururlandırmaya devam ediyor. 28 ve 29 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan Okul Sporları Atletizm Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları'nda Kır Çiçekleri de mücadele etti. 2 gün süren yarışmalarda branş bazında il birinciliği ve ikinciliği elde eden Kır Çiçekleri toplamda aldıkları 613 puanla il şampiyonu oldu.

KIR ÇİÇEKLERİ, 4 YILDIR ÜST ÜSTE MERSİN ŞAMPİYONU

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapılan yarışmanın ilk gününde Kır Çiçekleri; '60M Yıldız Kızlar', 'Uzun Atlama Yıldız Kızlar', 'Gülle Atma Yıldız Kızlar', '800M Yıldız Kızlar' ve '2000M Yürüyüş Yıldız Kızlar' kategorilerinde yarıştı. İlk gün yarışlarında '60M Yıldız Kızlar'da Gülseren Feyza Uysal birinci oldu. Nida Nur Turhan 'Gülle Atma Yıldız Kızlar'da birinciliği elde ederken, Dilan Çelik de 'Uzun Atlama Yıldız Kızlar'da birinci oldu. '800M Yıldız Kızlar'da ise Reyhan Göktaş birinci olurken, '2000M Yürüyüş Yıldız Kızlar' kategorisinde ise Zahide Gül Bilgiç ikinciliği elde etti. İlk gün yarışlarının tümünde takım sırlamasında birinci olan Kır Çiçekleri, bu başarıları ile puanlı atletizmde 4 yıldır üst üste Mersin şampiyonu oldu.

İkinci gün yarışlarında ise '100M Engel Yıldız Kızlar' Gülseren Feyza Uysal ikinci, 'Yüksek Atlama Yıldız Kızlar'da Ecrin Toprak dördüncü, 'Cirit Atma Yıldız Kızlar'da Yağmur Dedecan ikinci, '1500M Yürüyüş Yıldız Kızlar' Reyhan Göktaş ikinci olurken, '5x80 Yıldız Kızlar Bayrak Koşusu'nda Dilan Çelik, Ecrin Toprak, Gülsüm Yıldız, Elif Azra Şenateş, Gülseren Feyza Uysal birinci oldu.

Kır Çiçekleri'nin gösterdiği başarılara ilişkin konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Atletizm Antrenörü Nezir Ergin, şunları söyledi:

"Kır Çiçekleri'nin bütün başarısının en önemli ve en büyük etkeni bizim bir aile olmamız. Bir aile kavramıyla hareket etmemiz. Aşçısından destek personeline, daire başkanından, tüm eğitimleriyle ilgilenen öğretmenlerine kadar herkesin can-ı gönülden mücadele ederek bu çocukların daha iyi bir gelecek elde etmesi ve daha başarılı olması için bir bütün olarak çalışmasından kaynaklanıyor."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in spora çok destek verdiğini ve Kır Çiçekleri projesinin de bu dönemde hayata geçirildiğini vurgulayan Nezir, şöyle devam etti:

"4 yıl önce il birinciliğine dahi katılmayan sporcularımızla bugün Türkiye'de sayısız dereceler elde etmeye başladık. Sadece geçen sene 33 Türkiye madalyası aldık. Henüz 2024'ün başında olmamıza rağmen Bursa'da gerçekleştirilen 16 yaş altı kapalı salon yarışmasında gülle atma Türkiye şampiyonluğu, her iki bayrak takımımız ise, 2009 ve 2010 gruplarında Türkiye üçüncü oldu. Hemen ardında gerçekleştirilen Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda gülle ve disk atma branşlarında Türkiye şampiyonlukları elde ettik. Bugün artık milli takım seviyesinde sporcular yetiştiriyoruz. Sıfırdan başlayan çocuklarımızla artık meyvelerini toplamaya başladık. Mersin adına Türk sporu adına kadının inanılmaz güzel."