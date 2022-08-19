Mersin Büyükşehir'in Üzüm Sıkma Makinesi Üreticinin İşini Kolaylaştırdı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir'in Üzüm Sıkma Makinesi Üreticinin İşini Kolaylaştırdı

19.08.2022 10:57
Mersin Büyükşehir'in Üzüm Sıkma Makinesi Üreticinin İşini Kolaylaştırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Sayköy Sulama Kooperatifi’ne hibe ettiği üzüm sıkma makinesi, bugüne dek geleneksel yöntemlerle sıkma işlemi yapan üreticilerin işini kolaylaştırdı. Makineyle 1 saat gibi kısa bir sürede 1 ton üzüm sıkabilen üreticiler, belediyeye teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sayköy Sulama Kooperatifi'ne hibe ettiği üzüm sıkma makinesi, bugüne dek geleneksel yöntemlerle sıkma işlemi yapan üreticilerin işini kolaylaştırdı. Makineyle 1 saat gibi kısa bir sürede 1 ton üzüm sıkabilen üreticiler, belediyeye teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde Sayköy Sulama Kooperatifi'ne hibe edilen üzüm sıkma makinesi, üreticilere pekmez ve sirke yapımında kolaylık sağlıyor. Makineyle birlikte üreticiler saatte 1 ton üzüm sıkabiliyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde Ziraat Teknikeri Ramazan Üredi, "Vahap Başkanımız göreve geldiğinden bu yana, kooperatiflerimize başlattığımız makine-ekipman desteğimiz devam ediyor. Sayköy Sulama Kooperatifi'ne hibe ettiğimiz makinemiz, saatte 1 ton üzüm sıkma kapasitesine sahip. Bu sayede üreticilerimiz artık sabahları 2-3 saat üzüm çiğneme derdinden kurtuldular. Makinemiz sayesinde üreticilerimiz işçilik ve zamandan tasarruf ederek, ürünlerini 1 saatte sıkıp kaynatıyorlar" dedi.

Yıllardır yaptıkları işlemlerin zorluğunu anlatan üretici Kevser Sayan, şöyle konuştu:

"Eskiden üzümü kesip geliyorduk. Teknemiz var büyük, betondan. Onun içine çuvallarla döküyorduk. Ağzını bağlayıp ayaklarımızla tepeliyorduk. Ondan sonra kazanlara alıp ısıtıyoruz, yüzeyinde köpükler oluşuyor. Köpükleri alıyoruz. Ondan sonra indiriyoruz onu başka bir kazana, ağzını kapatıyoruz sabaha kadar o çöküyor. Ondan sonra üç saatte filan kaynatma oluyor. Akşamdan başlıyoruz zaten, sabah ezanı kalkıyoruz başlıyoruz sıcağa kalmayalım diye. Şimdi ürünü getiriyoruz. Hemen kasalarla akşam namazıyla döküp çökertiyoruz."

Sayköy Mahalle Muhtarı Rıza Türkmen ise şunları söyledi:

"Daha önceleri bu üzümler arazilerden toplanıp geldikten sonra, teknelerde çuvallar içerisinde tekmelenip uzunca bir süre zamanımızı aldıktan sonra kaynatma işlemine geçiyorduk. Şimdi yaklaşık 10 sandık üzümün çekilme süresi 1 saate kadar inmiş durumda. Bu da ne demek oluyor? Zamandan tasarruf ettik, en başta bu. Sonrasında ayakla tepelediğimizde 10 sandık üzümden aşağı yukarı 6 kasa posa çıkardı. Makineyle çektiğimizde bu posa bir kasaya kadar düştü. Mahalleliden aldığımız tepkiler çok olumlu. Özellikle bu sene için konuşalım. Üzümün günümüzde 2 TL olduğu dönemde, pekmez 50- 60 liralara kadar getirisi olan bir ürün. Bundan önce şu pekmezi yapalım desek, en az iki günümüz gidecekti. Şimdi kadınlar bu işi severek yapıyor. Niye severek yapıyor? Bu işin en zor yanı tepelemeydi. Tepeleme işinden kurtulduktan sonra, yaklaşık 3-4 saatlik bir çalışmayla pekmezimizi elde edebiliyoruz artık. Gerçekten çok değerli bir hizmet."

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Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir'in Üzüm Sıkma Makinesi Üreticinin İşini Kolaylaştırdı - Son Dakika

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