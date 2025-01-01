Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci Yardımları ve Halk Kart Ödemelerini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci Yardımları ve Halk Kart Ödemelerini Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci Yardımları ve Halk Kart Ödemelerini Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine 2024-2025 eğitim yılı için yaklaşık 16.5 milyon lira yardımda bulunurken, Halk Kart aracılığıyla da 7.8 bin dar gelirli vatandaşın hesaplarına aralık ayı ödemelerini yatırdı.

01.01.2025 16:28  Güncelleme: 16:29
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin 2024-2025 öğrenim yardımının ilk taksiti ile Halk Kart'ın aralık ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Büyükşehir Belediyesi toplam 16 milyon 407 bin 750 lirayı 10 bin 267 üniversite öğrencisinin hesabına yatırırken, Halk Kart sahibi 7 bin 866 vatandaşın hesabına da aralık ayı için toplam 4 milyon 479 bin 300 lira yatırdı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara her alanda sunduğu desteklerin yanı sıra, yaptığı öğrenim yardımları ile üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sunmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin ilk yıl yararlandığı öğrenim yardımı kapsamında; 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 623, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 933, 5 yıllık bölümlerde okuyan 281 ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 430 öğrenci olmak üzere toplam 10 bin 267 öğrencinin hesabına 16 milyon 407 bin 750 TL yatırıldı.

Halk Kart'tan 7 bin 866 kişi yararlandı

Dar gelirli vatandaşların cebini rahatlatan Halk Kart'ın da aralık ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen, hem esnafa hem de vatandaşların aile bütçesine katkı sağlayan Halk Kart uygulamasından, aralık ayında toplam 7 bin 866 kişi yararlandı. Aralık ayı tutarları kapsamında; 4 bin 734 kişinin hesabına 450 TL, 3 bin 132 kişinin hesabına ise 750 TL olmak üzere; toplam 7 bin 866 vatandaşın hesabına 4 milyon 479 bin 300 TL yatırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci Yardımları ve Halk Kart Ödemelerini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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