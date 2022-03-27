Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi dağıtımına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi dağıtımına başladı

27.03.2022 10:13
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi dağıtımına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesince, 2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımlarına başlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesince, 2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımlarına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hijyenik bir ortama sahip paketleme deposunda hazırlanan gıda kolilerinin içerisinde 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilogram un, 1 kilogram beyaz toz şeker, yarım kilo siyah çay, 1 kilogram şehriye, 1 kilogram nohut, 750 gram tuz, 800 gram sofralık zeytin, 2 kilogram pilavlık bulgur, 2 kilogram pilavlık pirinç, 1 kilogram kırmızı iç mercimek ve 2,5 kilogram makarna yer aldı. 'Her zamanki gibi şefkatli Ramazan gibi bereketli' yazılı koliler dağıtım deposundan evlere doğru yola çıktı.

"Bu yıl 120 bin adet koliyi vatandaşlarımızla buluşturacağız"

Dağıtım deposundan her gün 13 ilçeye dağılan 30 araçla gıda kolileri hanelere ulaşmaya başladı. Paketleme deposunda dağıtımlarla ilgili bilgi veren Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, "Özellikle ekonomik açıdan zor günlerin yaşandığı bu süreçte ülkemizin içinden geçtiği durumun farkındayız. Bu bağlamda vatandaşlarımıza dolu dolu bir koli hazırladık. Sosyal yardımlar değerlendirme ölçütlerine göre kolilerin hangi hanelere gideceği önceden belirlendi. Hazırlanan listelerimizle vatandaşların hanelerine kolileri ulaştırıyoruz" dedi.

Dağıtım deposundan 30 araçla dağıtımlara başladıklarının bilgisini aktaran Yıldırım, "Paketleme deposunda hazırlamış olduğumuz 120 bin adet koliyi bu yıl vatandaşlarımızla buluşturacağız. Temel besin maddelerinden oluşan Ramazan gıda kolimizde şekerden çaya, yağdan una, bulgura, pirince kadar birçok ürünü Ramazan'ı daha rahat geçirebilmeleri adına vatandaşlarımızın mutfaklarına ulaştırmak istiyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi dağıtımına başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi dağıtımına başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi dağıtımına başladı

YORUMLAR
500
Liseli öğrenciler otizmliler için koştu Liseli öğrenciler otizmliler için koştu Eminönü'nde Ramazan yoğunluğu havadan görüntülendi Eminönü'nde Ramazan yoğunluğu havadan görüntülendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, Pirinç, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi dağıtımına başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Selen Görgüzel boşanma sonrası açıkladı!
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
09:55 Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi!
09:47 Patronunun karısıyla ilişkisi ortaya çıkınca öldürülmüş!
09:30 Müge Anlı'da kayıp Dursun Zehir cinayeti çözüldü, torunu itiraf etti!
09:21 Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Ünal Aysal ekibiyle birlikte geri geliyor
09:16 Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı!
08:47 İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas neden seçimde aday olamayacak?
08:14 Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi, kulüp seçime gidiyor
08:11 Ak Parti'den 5 vekil stokçuluğa karşı sahaya iniyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 10:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi dağıtımına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement