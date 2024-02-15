Mersin Büyükşehir Belediyesi Sevgililer Günü\'nde Etkinlikler Düzenledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat'a özel bir dizi etkinlik düzenledi. Sevgililer Günü'nü daha anlamlı kılmak isteyen çiftler, dün Büyükşehir'in nikah salonlarına akın etti. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde Yaşlı Destek Birimi'ne kayıtlı vatandaşlar ile Forum AVM ve Kushimato Sokağı'nda Sevgililer Günü dolayısıyla da vatandaşlara kırmızı gül dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat'ta 7'den 70'i mutlu edecek bir dizi etkinlik düzenledi. Çifte mutluluk yaşamak istedikleri için aylar öncesinden nikah günü alan gelin ve damatlar, 14 Şubat'ta nikah salonlarının yolunu tuttu. Kongre ve Sergi Salonu ile sahilde bulunan Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikahları, Nikah Memuru Dilek Yörük kıydı. Hafta içi olmasına rağmen nikah sayısı iki katına çıkarken, Büyükşehir Belediyesi de çiftlere sürpriz yaparak, çiftlere günün anısına hediye olarak çikolata, nazar boncuğu ve kalpli balon hediye etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Memuru Dilek Yörük, şunları söyledi:

"Bugün özel bir gün. Çiftlerimiz, çifte mutluluk yaşamak istiyorlar. O yüzden 14 Şubat'ı tercih ettiler. Yoğun bir talep var. Ağızlarının tadı bozulmasın diye kalpli çikolatalarını yaptırdık. Nazar değmesin diye nazar boncuklarımız var. Bir de kalpli balonlarımız var. Onları bugün hediye ediyoruz."

Özel günlerde yaş almış bireyleri yalnız bırakmayan Büyükşehir ekipleri, bu Sevgililer Günü'nde de onların kapısını çaldı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinesiyle Büyükşehir'in Yaşlı Destek Birimi'ne kayıtlı vatandaşlara çiçek ve hijyen paketi hediye edildi.

Sağlık İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaşlı Destek Birimi'nde görev yapan Filiz Akın,"Sevgililer Günü'nde 4 merkez ilçemize çiçek ve hijyen paketi dağıttık. Başkanımızın selamını götürdük. Çok memnun kaldılar" diye konuştu.

Büyükşehir ekipleri, merkezde vatandaşların uğrak noktalarından olan Forum AVM ve Kushimato Sokağı'nda Sevgililer Günü dolayısıyla kırmızı gül dağıttı. Ekipler, gül dağıtımı yaparken Başkan Seçer'in sevgi ve selamlarını vatandaşlara iletti.

Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli Çağatay Keskin, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında vatandaşların yoğun olduğu noktalarda çiçek dağıtarak onları bu özel günde mutlu etmek istediklerini kaydetti. Keskin, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hem iyi gününde hem kötü günlerinde memnuniyetle yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.