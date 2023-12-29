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Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımı Yatırdı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımı Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilere destek olmak amacıyla 2024 yılı öğrenim yardımının ilk taksit tutarlarını hesaplarına yatırdı. Toplamda 11 bin 975 öğrenciye 7 milyon 229 bin 750 TL ödeme yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımı Yatırdı
29.12.2023 - 17:01,  Güncelleme: 17:01
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, artan hayat pahalılığına karşı üniversite öğrencilerine destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrenciler için 2024 yılı öğrenim yardımının ilk taksit tutarları hesaplarına yatırıldı.

Öğrenim yardımı çerçevesinde 2 yıllık fakülte okuyan 4 bin 364 öğrenciye 400 TL, 4 yıllık fakülte okuyan 6 bin 860 öğrenciye 700 TL, 5 yıllık fakülte okuyan 313 öğrenciye 850 TL ve 6 yıllık fakülte okuyan 438 öğrenciye ise 950 TL olmak üzere, 11 bin 975 öğrencinin hesaplarına toplam 7 milyon 229 bin 750 TL yatırıldı.

Kaynak: ANKA
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