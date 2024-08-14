Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Sayapark AVM, SMA'lı çocuklara umut oluyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Sayapark AVM, SMA'lı çocuklara umut oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Sayapark AVM, SMA\'lı çocuklara umut oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Sayapark Alış Veriş Merkezi, SMA'lı çocuklara destek sağlamak amacıyla Üretici Kadın Stantları kurdu. Stantlardan yapılan her alışveriş, SMA hastası olan çocuklara yaşam umudu olacak.

14.08.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Sayapark Alış Veriş Merkezi, SMA'lı çocuklara umut oluyor.

Bu çerçevede Sayapark AVM içerisinde SMA'lı çocuklar yararına Üretici Kadın Stantları kuruldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Üretici Kadın Stantlarından yapılan her alışveriş, SMA hastası olan Yiğit Aras Tunç ve Mahmut Aras Budak'a yaşam umudu oluyor. Onların zorlu mücadelesinde yanlarında olmak için 9-18 Ağustos tarihlerinde Sayapark AVM'de kurulan Üretici Kadın Stantlarından elde edilecek gelir ile SMA hastası çocuklara destek sağlanacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Sayapark AVM, SMA'lı çocuklara umut oluyor - Son Dakika

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