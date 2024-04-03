Mersin Büyükşehir Belediyesi Yörük çadırlarına göç azıkları teslim etti

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Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toroslar'ın en yüksek rakımlı yerleşim yerleri olan Arslanköy, Tırtar ve Toros mahallerinde 200'ün üzerinde Yörük çadırına, göç azıklarını teslim etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde kent genelinde başlattığı 'Ramazan Dayanışma Paketi' dağıtımlarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde devam eden dağıtımlarda Büyükşehir ekipleri; mayıs ayında başlayacak göçe hazırlanan Yörüklere, göç azıklarını ulaştırıyor.

Yağdan una, şekerden bakliyat ürünlerine kadar içerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu göç azıkları, Torosların eteklerinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Yörüklerin çadırlarına Büyükşehir ekipleri tarafından ulaştırılıyor. Ekipler Arslanköy, Tırtar ve Toros Mahalleleri'nde şu ana kadar 200'ün üzerinde Yörük çadırına, göç azıklarını teslim etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yasemin Özbek Cilasın, "Göçe hazırlanan Yörük vatandaşlarımıza, Başkan'ımız Vahap Seçer'in selamlarıyla birlikte göç azıklarını ulaştırıyoruz. Şimdiden 200'ün üzerinde Yörük ailemize ulaştık."

Erdemli'ye bağlı Toros Köyü Mera Birlik Başkanı Osman Dudaklı da şunları söyledi:

"Hayvancılıkla uğraşıyorum, geçimimi de bu yolla karşılıyorum. Başkanımız her sene bizlere Göç azıklarımızı gönderiyor. Biz çadırda oturuyoruz, bizim yaşantımız bu. Yörük'ün amacı çadırda oturmak, hayvanlarına bakmak. Kışın Camili köyünde, yazın Erdemli Toros Dağları'nda yaşıyorum. Bu azıklar Büyükşehir tarafından her yıl bize ulaştırılıyor. Biz de Birlik Başkanı olarak herkese dağıtacağız. Başkanımız Yörük kültürüne çok önem veriyor. Teşekkür ederiz."