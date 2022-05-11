Mersin Büyükşehir, Ticari Alanlarda Yol Yenileme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kolaylığı ve güvenliğinin sağlanması, özellikle ticari bölgelerde sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Tarsus'ta Öğretmenler Mahallesi'nin batı kısmında yer alan ve KOBİ işletmelerinin yanı sıra tarımsal ürün işleme tesisleri ile Tarsus Hal Kompleksi'nin de yer aldığı alanda kademeli olarak sıcak asfalt kaplama işlemi uyguladı.

Tarsus Hal Kompleksi önünden geçen Gazipaşa Bulvarı üzerinde geçen yıl bozuk zemin söküm ve yeniden sıcak asfalt kaplama işlemini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yine aynı şekilde Tarsus Halk Kompleksi içindeki yaklaşık 100 dönümlük alanda da bozuk zemin söküm, revize ve asfalt yenileme çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında Tarsus Hal Kompleksi arkasında kalan ticari alan bölgesindeki 2974, 2976, 2978, 2980, 2984, 2961, 2996 ve 29102. Sokaklar ile ana arter konumunda olan 2963. Sokak üzerinde zemin revize işlemi yapıldı. Ekipler, ardından 4,2 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt serim işlemi uyguladı.

Büyükşehir ekipleri, geçtiğimiz aylarda aynı bölgede yoğun olarak kullanılan 2971. Sokak üzerinde de 1000 metrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirmişti. Özellikle ağır tonajlı kamyon ve tırların geçiş yaptığı ve toz oluşumu nedeniyle sürekli şikayetlerin geldiği bölgede çalışmalar tamamlandı.