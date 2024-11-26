Mersin Çocuk Meclisi\'nden Akran Zorbalığı ve Kadına Yönelik Şiddet Uyarısı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Çocuk Meclisi'nin, 1. Dönem Kasım Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis'te, okullarda yaşanan akran zorbalığı ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çeken konuşmalar yapıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çocuk Meclisi, 1. Dönem Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nı yaptı. Başkan Vekili Aysel Sude Gültekin'in yönettiği toplantıda 5 gündem maddesi görüşüldü. Bir yılını dolduran Çocuk Meclisi'nde bugüne kadar yapılanlarla ilgili genel bilgilendirme yapılırken, çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etme taleplerini dile getirdi. Meclis Toplantısı'nda, okullarda yaşanan akran zorbalığı ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çeken konuşmalar yapılarak farkındalık oluşturuldu.

Okullarda yaşanan akran zorbalığına ilişkin bir açıklama yapan Başkan Vekili Aysel Sude Gültekin, "Okullarda arkadaşlarınıza şaka amaçlı da olsa, lütfen zorbalık yapmayın. Karşınızdaki kişiyle empati kurun. Zorbalık yaptığınız kişi üzülebilir, psikolojisi bozulur. Bu durum maalesef intihara kadar gidiyor. Kimseyi kendinizden üstün veya aşağıda görmeyin" dedi.

"Kadın ve çocuk cinayetleri arttı"

Meclis Üyesi Firdevs Kaya ise yaptığı konuşmada, kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekerek, "Ülkemizde Kadın ve çocuk cinayetleri arttı. Maalesef ülkemizde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerini, yoldan geçen küçücük bir çocuğa bile sorsam; en ince ayrıntısına kadar anlatabilir. Bu durum gerçekten çok üzücü. Bu yıl Eylül ayına kadar 295 kadın katledildi" diye konuştu. Öldürülen bazı kadın ve çocukların fotoğraflarını meclis üyelerine gösteren Kaya, "İnsan bakmaya kıyamıyor, ama bazı caniler sebepsiz yere veya pis emelleriyle onları katlediyor. Geçtiğimiz aylarda sebebi bilinmeyen şekilde katledilen Narin Güran 8 yaşındaydı" dedi.

Çocuklar gündem dışı konuşmalarda ise çevre kirliliği, okulların temizliği ve bakımı konusunda duyarlı olma çağrısı yaptı. - MERSİN