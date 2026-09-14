Mersin\'de 141 okulda 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği başladı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 70'i birimlerden gelen, 23'ü komisyonlara havale edilen toplam 93 madde görüşüldü.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Vahap Seçer, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara değinen Seçer, 13 ilçede dezavantajlı mahallelerde bulunan 141 okulda eğitim gören 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye setlerinin ulaştırılmaya başlandığını söyledi.

'İlk Çantam' projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 110 bin çanta ve kırtasiye setinin öğrencilere ulaştırıldığını belirten Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Ahilik Haftası dolayısıyla esnaf ve sanatkarların da haftasını kutlayan Seçer, Ahilik kültürünün emek, alın teri, dürüstlük, dayanışma ve paylaşma üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Avrupa Hareketlilik Haftasına davet

16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Hareketlilik Haftasına da değinen Seçer, vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti. Hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarıyla şekillendiğini kaydeden Seçer, "Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliliğin parçası olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Toplu taşıma seferlerinde kış tarifesine geçildiğini de açıklayan Seçer, vatandaşların sefer saatlerini TEKSİN mobil uygulaması ile belediyenin ulaşım internet sitesinden takip edebileceğini belirtti.

Mut Halinde yenileme çalışması

Mut Sebze ve Meyve Halinin modernize edilmesine ilişkin taleplere yanıt veren Seçer, Mut ve Anamur'da yapılması planlanan hal projeleri hakkında bilgi verdi. Mut Sebze ve Meyve Halinde teknik ekiplerin inceleme yaptığını belirten Seçer, "Problemli yerleri yıkarak yeni dükkanlar yapacağız. Halin girişini, kantar bölgesini, sosyal tesislerini düzenleyerek yenileme çalışması da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçer, özellikle yoğun hasat dönemlerinde Mut Halinde tartım saatlerinin artırılacağını da bildirdi.

"Mersin'de her konuda dengeyi sağlamak zorundayız"

İlçe belediyelerinin yaşadığı bütçe sorunlarına ilişkin değerlendirmeleri üzerine konuşan Seçer, kentteki sorunların çözümü için kurumlar arasında iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi olarak görev alanları dışında kalan konularda da kentin yararına olacak şekilde destek vermeye çalıştıklarını belirten Seçer, Mersin'in güvenlik ve toplumsal sorunlarla anılmasının kent açısından olumsuz olduğunu söyledi. Seçer, "Mersin'de her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız ve dikkatli konuşmamız gerekiyor. Toplumsal sorunlar, siyasal meseleler ve diğer konularda dengeyi sağlamak zorundayız. Mersin'in kriminal meselelerle anılması hiçbirimizin hoşuna gitmiyor" dedi.

"Halk sağlığı bizim için her şeyden önemli"

Toplantıda halk sağlığını tehdit ettiği belirtilen plastik işletme atölyeleri de gündeme geldi. Konu üzerine açıklama yapan Seçer, söz konusu işletmelerin kaldırılması konusunda ilgili kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

İşletmelerin imar mevzuatına aykırılıklarının da bulunduğuna dikkat çeken Seçer, bundan sonraki süreçte kurumların görevlerini kararlı şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

"Halk sağlığı bizim için her şeyden önemli" diyen Seçer, sorunun yıllardır ötelenmemesi gerektiğini ifade ederek, sanayi ve benzeri işletmelerin kent merkezinden belirli alanlara taşınması için imar çalışmalarının önünü açtıklarını kaydetti.

Akdeniz bölgesinde yaklaşık 3 bin 500 hektarlık alanın imara açıldığını belirten Seçer, hurdacılar, oto tamircileri ve metal işleyen işletmeler gibi farklı meslek gruplarının belirli bölgelerde kümelenmesinin hem kent hem de çevre sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.